Kempinski plant neues Resort auf Lombok

Das neue Apurva Kempinski Lombok soll 2027 in einer abgeschiedenen Bucht an der Südwestküste der Insel eröffnen und Gästen rund 200 Suiten und Villen ab einer Mindestgröße von 65m2 anbieten. Auch ein großzügiger Spa- und Wellnessbereich, der die gesunden und heilenden Aspekte des Landes verkörpert, sowie fünf Restaurants welche die reiche kulinarische Tradition des Archipels zelebrieren sollen, gehören zu den Plänen. Eine üppige Grünanlage und umfangreiche Tagungseinrichtungen sollen das Resort außerdem zu einem beliebten Ziel für Hochzeiten und Veranstaltungen auf der Insel machen.

"Die Südküste von Lombok ist ein Paradies mit üppigen Hängen und beeindruckenden Buchten, umgeben von einigen der klarsten tropischen Gewässern Südostasiens. Wir freuen uns, erneut mit PT. Teluk Agung Alami zusammenzuarbeiten und das zukünftige The Apurva Kempinski Lombok als eines der führenden Resorts Indonesiens zu managen", so Bernold Schroeder, Chief Executive Officer der Kempinski-Gruppe und Vorstandsvorsitzender der Kempinski AG. "Das Resort auf Lombok wird das bereits erfolgreiche The Apurva Kempinski Bali wunderbar ergänzen und den Gästen die Möglichkeit geben, die beiden Destinationen mit uns zu erleben. Der neue Vertrag stärkt unsere Position als stetig expandierende Hotelmanagementgruppe mit herausragenden Objekten und spiegelt unsere großen Ambitionen für die Region wider."

“Wir freuen uns sehr auf das neue Projekt auf Lombok und gemeinsam mit Kempinski setzen wir die Insel auf die Weltkarte für Luxusreisende", ergänzt William Katuari, Inhaber PT Teluk Agung Alami.

Großangelegtes Bauprojekt auf Lombok

Das Apurva Kempinski Lombok ist Teil eines umfassenden Projekts, das bis zu zehn Hotels und Resorts am Mekaki-Strand sowie eine Bio-Farm, eine Ranch und ein Reitzentrum vorsieht. Das gesamte Projekt soll sich über 157 Hektar erstrecken und die gesamte Mekaki Bucht umfassen. Der dahinter liegende Mekaki Hill ist ein anspruchsvoller Aufstieg, für den Wanderer mit spektakulären Ausblicken auf die Bucht belohnt werden. Das Apurva Kempinski Lombok wird eines der größten Grundstücke im Herzen der Anlage einnehmen.

Die indonesische Regierung unterstütze hier - und in weiteren Gegenden des Landes - das Wachstum im Tourismus; dazu gehören die Verlängerung der Start- und Landebahn des internationalen Flughafens von Lombok, die Modernisierung des Hafens Lembar im Westen der Insel, um Luxusyachten und Kreuzfahrtschiffe aufnehmen zu können, sowie den Bau eines neuen internationalen Krankenhauses.

Lombok ist von Bali aus mit einem 30-minütigen Flug oder einer 1,5-stündigen Fährüberfahrt leicht zu erreichen, während der Flug von Jakarta aus nur zwei Stunden dauert. (red)