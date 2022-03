Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 11/12

Überschattet wird das aktuelle Weltgeschehen nach wie vor vom Krieg in der Ukraine – bei der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlenen Militärinvasion in dem osteuropäischen Land wurden in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Menschen verletzt oder getötet. Millionen von Ukrainern befinden sich außerdem auf der Flucht. Friedensverhandlungen zwischen den beiden Staaten brachten bislang keine Ergebnisse, eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Präsidentschaftswahlen in Osttimor:

Am morgigen Samstag, den 19.03., wählen die Bürgerinnen und Bürger in Osttimor in Südostasien einen neuen Präsidenten. Speziell nach Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich, auch gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist daher mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Anti-Kriegs-Proteste in Griechenland:

Auch findet morgen in der griechischen Hauptstadt Athen eine von linksextremen Gruppen organisierte Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine statt. Lokale Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Solidaritätskundgebung in Berlin:

Ebenfalls vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine kommt es am Sonntag, den 20.03., am Brandenburger Tor in Berlin zu einer musikalischen Friedenskundgebung. Dabei sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Tag der Republik in Pakistan:

Am Mittwoch, den 23.03., begehen die Menschen in Pakistan den Nationalfeiertag des Landes, den Tag der Republik. Im Zuge dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Außerdem besteht eine erhöhte Gefahr terroristischer Anschläge.

Landesweiter Streik im Bahnverkehr in Italien:

Für Donnerstag, den 24.03., ist in Italien ein landesweiter Streik im Bahnverkehr angekündigt. Sollte der Arbeitskampf wie geplant stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen, Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Behinderungen kommen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

