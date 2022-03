Verdi: Reaktion von Vida

Wie tip-online.at kürzlich berichtete, sind die Warnstreiks Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Gewerkschaft und Arbeitgeberverband wollen sich am Mittwoch und Donnerstag zu weiteren Verhandlungen treffen.

Die Vida-Sprecher kommentierten den Streikauftakt umgehen: Während die Sicherheitskräfte auf Flughäfen einen wesentlichen Beitrag leisten würden, um einen reibungsfreien und sicheren Luftverkehr zu garantieren, seien die Entlohnung sowie Arbeitsbedingungen in diesem Berufsfeld aber erschreckend schlecht. Das Statement der Vida-Sprecher wurde wiederum vom indirekt betroffenen Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften scharf kritisiert.

Grund für den Arbeitskampf ist, dass in den bisherigen Tarifverhandlungen keine Erhöhung der Entgelte erzielt werden konnte. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um mindestens einen Euro pro Stunde sowie die Angleichung regionaler Löhne. Die Situation am Wiener Flughafen Wien sei laut Vida nicht viel besser. Das Einstiegsgehalt für Sicherheitskräfte mit einer Spezialausbildung für die Luftfahrt beträgt gerade einmal 9,94 EUR pro Stunde. Bei einer Vollzeitstelle entspreche dies laut KV 1.722 EUR brutto im Monat und liege ganz klar im Niedriglohnbereich der österreichischen Kollektivverträge. (APA/red/aviation.direct)