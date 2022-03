Prima Reisen in Amadeus Bistro buchbar

Alle Prima Reisen Pauschalprodukte in Bistro sind folgendermaßen zu finden: unter „Lastminute / Pauschal“ einfach einen frühesten Hinflug und spätesten Retourflug eingeben und bei Veranstalter PRIM auswählen. So erhält man einen Überblick über Rundreisen und Sternfahrten in allen Destinationen. Auch ein passender Reiseverlauf wird angezeigt.

Passende Flüge und Reisen

Es besteht auch die Möglichkeit, mit dem passenden Abflughafen und Zielflughafen sowie dem frühesten Hinflug und spätesten Rückflug nach speziellen Reisen zu suchen. Auch hier wird der Reiseverlauf automatisch mitangezeigt. Empfohlen wird, immer den Veranstalter PRIM vorab auszuwählen.

Wer zum Beispiel eine Mietwagenrundreise in Island ohne Flug buchen möchte, wird auch in Bistro fündig, teilt Prima Reisen mit. Hierzu unter „Nur Hotel“ das Ziel 3LC, den frühesten Hinflug und spätesten Retourflug eingeben sowie bei Veranstalter PRIM auswählen. Damit werden alle Drive & Sleep Angebote inklusive Reiseverlauf angezeigt. (red)