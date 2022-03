TraveLeague: Urlaub mit dem Vierbeiner

TraveLeague führt selektierte Hotels, Ferien- und Campinganlagen in Europa im Programm, die Vierbeiner nicht nur akzeptieren, sondern explizit willkommen heißen und echten Mehrwert für Gäste mit Haustieren bieten.

Mehrwert für Haustiere vom Leckerli bis Thermalbad

Zu den "Fellnasen-Facilities", wie der Individualreisen-Spezialist diese Vorzüge bezeichnet, gehören neben Ausstattung mit Decke, Handtuch oder Fressnapf, großzügige Außenflächen, separate Tierbereiche am Pool sowie kreative Ideen der Gastgeber, wie beispielsweise Hundewanderführer, Tagesausflüge oder Fotoshootings. Der Aufenthalt von Hund oder Katze in den empfohlenen Anlagen ist zumeist inklusive oder gegen geringe zusätzliche Kosten möglich und bietet viele Annehmlichkeiten, so zum Beispiel im Viersterne-Hotel Fonteverde Resort & Spa in San Casciano dei Bagni in der Toskana, wo Vierbeinern ein eigenes Schwimm- und Thermalbad zur Verfügung steht. Am Campingplatz Sabbiadoro direkt am Meer (mit Hundestrand) bietet Energiebündel ein Agility-Parcours zum Austoben. Das 2020 neu eröffnete Landhotel Baumwipfel im Sauerland (Deutschland) ist ein ausgesprochenes Hundehotel. Zudem haben auch namhafte Hotelketten aus dem TraveLeague Portfolio, wie Falkensteiner Hotels & Residences, Center Parcs und Valamar Kroatien, in ausgewählten Unterkünften eigene Programme für den Urlaub mit Haustier.

Beispiele aus dem TraveLeague-Angebot

Fonteverde Resort & Spa ***** San Casciano dei Bagni / Toskana / Italien Wohlbefinden auf höchstem Niveau im Herzen der Toskana, umfangreiches Wellness- und Pflegeangebot mit verschiedenen Thermalbädern, kulinarische Erlebnisse in raffiniertem Ambiente. Preisbeispiel : Ostern 15.04.2022, drei Nächte, Frühstück, Doppelzimmer Classic, 675 EUR pro Person, Hund inklusive; Fellnasen-Facilities: eigenes Schwimmbad sowie Thermalbad, Decke, Handtuch und Schüssel; Dog Sitter bei Bedarf (TRAL BAUS H IT110 CLAF)

***** San Casciano dei Bagni / Toskana / Italien Wohlbefinden auf höchstem Niveau im Herzen der Toskana, umfangreiches Wellness- und Pflegeangebot mit verschiedenen Thermalbädern, kulinarische Erlebnisse in raffiniertem Ambiente. : Ostern 15.04.2022, drei Nächte, Frühstück, Doppelzimmer Classic, 675 EUR pro Person, Hund inklusive; Fellnasen-Facilities: eigenes Schwimmbad sowie Thermalbad, Decke, Handtuch und Schüssel; Dog Sitter bei Bedarf (TRAL BAUS H IT110 CLAF) See Bay Hotel **** Portonovo / Marken – Mittlere Adria / Italien Traumhafte Lage an der Riviera del Conero mit Blick aufs Meer; weitreichender Pool, Garten mit Hydromassage, elegante Zimmer, exzellente Küche, Wellness und Sportbereich. Preisbeispiel : 16.07.2022, sieben Nächte, Frühstück, Doppelzimmer Design, 410 EUR pro Person, Hund inklusive; Fellnasen-Facilities: Welcome Snack, Fressnapf im Zimmer, verschiedene Wassernäpfe in der Anlage, Hundedecke/ -teppich im Zimmer, Hunde-/ Katzenkiste mit Streusand im Zimmer; Tierarzt über die Rezeption 24 Stunden am Tag erreichbar, Tiersalon in der Nähe (TRAL BAUS H IT823 DZ1F)

**** Portonovo / Marken – Mittlere Adria / Italien Traumhafte Lage an der Riviera del Conero mit Blick aufs Meer; weitreichender Pool, Garten mit Hydromassage, elegante Zimmer, exzellente Küche, Wellness und Sportbereich. : 16.07.2022, sieben Nächte, Frühstück, Doppelzimmer Design, 410 EUR pro Person, Hund inklusive; Fellnasen-Facilities: Welcome Snack, Fressnapf im Zimmer, verschiedene Wassernäpfe in der Anlage, Hundedecke/ -teppich im Zimmer, Hunde-/ Katzenkiste mit Streusand im Zimmer; Tierarzt über die Rezeption 24 Stunden am Tag erreichbar, Tiersalon in der Nähe (TRAL BAUS H IT823 DZ1F) Allegro Sunny Hotel by Valamar *** Rabac / Istrien / Kroatien Top Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Sommerurlaub in Istrien am Meer (100 Meter), ideal auch für Biker, Meerwasserpool, digitale Bibliothek und Chill & Play-Zone für Groß und Klein. Preisbeispiel: 27.08.2022, sieben Nächte, Halbpension Plus im Doppelzimmer Balkon Sofa (DL2), ab 424 EUR pro Person, 1 Kind bis 13 Jahre kostenfrei, Haustier 25 EUR/Tag; Fellnasen-Facilities: Willkommenspaket mit Leckerli, Spielzeug, Napf, Reiseführer für einen Urlaub mit Haustier; Destinations-Erlebnisse für Haustiere (gegen Gebühr) inklusive Tagesausflügen und Spaziergängen; Hundetraining, Fellpflege und Fotoshooting; Haustiermenü mit Zimmerservice in bestimmten Unterkünften (TRAL BAUS H HR018 DL2H+)

Die Fellnasen-Empfehlungen stehen HIER zum Download bereit. Noch mehr Informationen rund um Urlaub mit dem Haustier gibt das TraveLeague-Team in einem Webinar am Donnerstag, den 24. März 2002 um 11 Uhr. Weitere Themen sind Camping & Glamping. Anmeldungen unter dem Registrierungslink. (red)