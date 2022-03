Boomerang stellt neues Afrika-Programm vor

Von faszinierenden Tier-Safaris über ausgiebige Wanderungen und Bootsfahrten durch grandiose Landschaften bis hin zu weitläufigen Traumstränden – in den kontrastreichen Ländern im Süden und Osten von Afrika ist für jedermann das Passende dabei.

Auszug aus den Erlebnisreisen

Südafrika: Übernachten in traditionellen Behausungen der San

Rund 300 Kilometer nördlich von Kapstadt liegen die Cederberg Mountains, ein touristisch noch kaum erschlossenes Gebiet. Es ist für seine besonderen Felsformationen bekannt, die Urlauber an den Südwesten der USA erinnern. Im Kagga Kamma Nature Reserve können Gäste die unberührte Natur genießen. Ein Aufenthalt in den außergewöhnlichen Cave-Suiten, die perfekt mit der Landschaft verschmelzen, oder in den Hut-Suiten, die den traditionellen Behausungen der San – das sind die Ureinwohner Namibias – nachempfunden sind, ist ein echtes Erlebnis. Gäste haben hier sogar die Möglichkeit, in einer Open Air-Suite zu übernachten. Eine Nacht im Doppelzimmer (Hut Suite) kostet inkl. Halbpension ab 101 EUR pro Person.

Neue Mietwagenreise durch Namibia

Auf einer neuen Selbstfahrer-Tour erleben Namibia-Reisende nicht nur beeindruckende Landschaften wie die höchsten Sanddünen der Welt in Sossusvlei, sondern auch die unvergleichliche Tierwelt im Etosha Nationalpark und in einem privaten Naturreservat. Bei einer geführten kulinarischen Tour durch Namibias Hauptstadt Windhoek lernen Teilnehmer mehrere traditionelle Gerichte kennen. Auch eine Craft-Bier-Tour steht auf dem Programm. Weitere kulturelle Einblicke erhalten Gäste bei einer Führung durch das Mondesa Township bei Swakopmund. Hier ermöglicht ein lokaler Guide einen seltenen Einblick hinter die Kulissen. Die 17-tätige Mietwagenrundreise „Die Kultur und Natur Namibias mit Spaß und Action erleben“ kostet inkl. Flug, Mietwagen, Übernachtungen und diverse Mahlzeiten sowie Ausflüge ab 3.259 EUR pro Person.

Kleingruppensafari: Botswanas Naturparadiese und die Victoria Falls

Diese neue, deutschsprachig geführte Safari bietet gleich mehrere Höhepunkte. Ein Fluss, der niemals den Ozean erreicht, sondern stattdessen eine einzigartige Wasserlandschaft kreiert, bevor in der Kalahari versickert: Ein Besuch im mächtigen Okavango Delta verspricht ein unvergessliches Erlebnis. Boomerang-Gäste erleben die Wildnis dieser verschlungenen Wasserwege sowohl auf einer geführten Wanderung als auch auf einer entspannenden Fahrt mit dem Mokoro, einem etwa vier Meter langen Einbaum-Boot. Auch im Moremi Game Reserve und im nordöstlich angrenzenden Chobe Nationalpark kommen Urlauber der afrikanischen Wildnis hautnah. Der Chobe Nationalpark ist vor allem für seine riesigen Elefantenherden bekannt. Abgerundet wird die Reise mit einem Abstecher zu den Victoriafällen. Auf einer Breite von rund 1.700 Metern stürzen die Wassermassen des Sambesi 108 Meter in die Tiefe. Die mächtigen Wasserfälle zwischen Simbabwe und Sambia gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe. Die 12-tätige Kleingruppensafari „Botswana: Chobe & Okavango Delta Safari mit "Donnerndem Rauch" (max. 7 Teilnehmer) ist inkl. Flug, Übernachtungen, zahlreichen Mahlzeiten und Ausflüge ab 7.199 EUR pro Person buchbar.

Kenia: Walking Safari in Laikipia

Auf der neuen fünftägigen Wandersafari in der Laikipia-Region nördlich des Mount Kenya werden Boomerang-Gäste eins mit der Natur. Ein Guide und sein Team vom Stamm der Laikipia Masai und Samburu führen sie dabei zu Fuß durch die wildreichen Schutzgebiete des Laikipia Plateaus. Das mobile Camp, welches von Kamelen transportiert wird, wartet dann bereits fertig aufgebaut am Ende jeder Etappe. Das Laikipia-Plateau im zentralkenianischen Hochland befindet sich auf einer Höhe von rund 1.800 Metern. Das Mount-Kenya-Massiv ist mit 5.199 Metern das zweithöchste Bergmassiv in Afrika. 5 Tage Wandersafari sind ab 3.913 EUR pro Person im Doppelzimmer, inkl. aller Mahlzeiten und Inlandsflügen buchbar.

Uganda: Trekking-Tour im Ruwenzori-Gebirge

Das Ruwenzori-Gebirge in Uganda ist mit bis zu 5.109 Metern das dritthöchste Gebirge Afrikas – und eine ideale Gegend für Trekking-Freunde. Bei der anspruchsvollen Besteigung der geheimnisvollen „Mondberge“ werden Teilnehmer von der Natur überwältigt sein. Auf dieser Reise steht zudem ein Gorilla-Trekking auf dem Programm. Die 13-tägige Trekking-Tour kostet im Doppelzimmer, Mahlzeiten und Gorilla-Trekking ab 4.489 EUR pro Person. (red)