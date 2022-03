Saudi-Arabien hebt Einreisebeschränkungen auf

Auch die Vorschriften zur sozialen Distanzierung werden im ganzen Land aufgehoben, Masken werden nur noch an geschlossenen öffentlichen Orten verlangt.

Gastfreundschaft wieder erlebbar

Saudi-Arabien war eines der ersten Länder, das seine Grenzen nach dem Auftreten von COVID-19 geschlossen hat. Seitdem hat die Regierung strenge Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle an allen öffentlichen Orten, einschließlich Hotels, Restaurants, öffentlichen Gebäuden und Büros, eingeführt. Gemessen an der Gesamtzahl der COVID-Fälle pro Million Einwohner liegt Saudi-Arabien weltweit auf Platz 152 und damit deutlich unter dem globalen Durchschnitt. In den Gebühren für das Touristenvisum ist weiterhin eine geringe Gebühr für die Krankenversicherung für COVID-19 enthalten. (red)