Springer Reisen: Griechenland-buchen leicht gemacht

Die Springer-Reisen-Rennstrecken nach Paros und Naxos ab Graz und Klagenfurt sind über die gängigen CR-Systeme CETS und Bistro Portal bequem buchbar. Von Paros sind auch die Inseln Sifnos, Milos, Folegandros, Astypolea, Koufonissi, Amorgos, Mykonos und Tinos mittels Schiffstransfer zu erreichen. Naxos und Paros sind auch ab Wien mit der Aegean / Olympic Airways bereits buchbar.

Die Verbindung nach Skiathos – ebenfalls ab der steirischen Hauptstadt und ab Klagenfurt sowie ab Wien mit OS im System buchbar – bietet auch die Möglichkeit, die Inseln Skopelos oder Alonissos kennenzulernen. Nach Santorin gibt es ab Wien mit Austrian Airlines ebenfalls einen im CRS-buchbaren Flug, so auch nach Chalkidiki.

Übersichtliche Produktinformation

Das Programm von Springer Reisen bietet jedoch noch viele weitere Möglichkeiten, Griechenland intensiv kennenzulernen. Zusätzliche Flugverbindungen zu den bereits genannten Destinationen sowie zu weiteren Ziele wie zum Beispiel Mykonos, die über die Springer-Reisen Buchungszentrale getätigt werden können, listet der Veranstalter übersichtlich in der Produktinformation, die untenstehend zum Download bereitsteht.

Kompetenz hat einen Namen!

Springer Reisen ist ein touristischer Full-Service Dienstleister und betreibt 23 Reisebüros in Kärnten und in der Steiermark sowie einen eigenen Reiseveranstalter mit acht Katalogen und zahlreichen Sonderprogrammen. Das Team von Springer Helios steht von Mo – Fr, von 09.00 – 17.00 Uhr unter Tel.: +43 463 3870-8143 zur Verfügung. Ihre Griechenland-Spezialisten erreichen Sie auch per Mail rq@springerreisen.at.