Terra Schiffsreisen startet Webinar-Reihe

Die vier Top-Partner Norwegian Cruise Lines, Silver Sea, Nicko Cruises und Oceania Cruises präsentieren in den Webinaren nicht nur Neuigkeiten aus ihrem zukünftigen Programm, sondern geben auch Einblicke in ihre Philosophie und deren Besonderheiten. Agents, die an allen vier Seminaren am 10., 14., 15. und 18. März um jeweils 10 Uhr teilnehmen, können doppelt profitieren. Neben der Wissenserweiterung am Cruises-Sektor warten Sachpreise und die Möglichkeit zur Teilnahme an zwei ganz speziellen Terminen: Einer Seminarreise von Nicko Cruises auf der Seine von 30. Juli bis 6. August 2022 und der Eröffnungsfahrt der neuen Norwegian Prima in Amsterdam von 15. bis 17. August 2022.

Termine, Beginn, Anmeldung

Norwegian Cruise Lines , 10. März, 10 Uhr

Anmeldung : https://bit.ly/3sLBLdn (Kurzlink / Microsoft Teams)

Anmeldung : https://bit.ly/34mN6HI /Kurzlink / clickmeeting.com)

Anmeldung : https://register.gotowebinar.com/register/542594015602815246 (gotowebinar.com)

Anmeldung: https://nclh.zoom.us/webinar/register/WN_B-OLayo1QLWm5mYSpdFjmA (Zoom)

Info

Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es notwendig, dass Agents nach jedem Webinar ein Mail mit dem Betreff: „Teilgenommen“ und mit ihrer Signatur an ernst.knorrek@tui.at senden. Die GewinnerInnen werden spätestens Anfang April automatisch schriftlich verständigt. (red)