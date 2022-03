Sabre entwickelt neues touristisches Buchungssystem

Das neue Produkt von Sabre Corporation (NASDAQ: SABR)& Peakwork soll künftig umfassende Möglichkeiten zum Preis- und Angebotsvergleich sowie ein hohes Maß an Personalisierung bieten. Das neue System soll dabei zunächst in Österreich, Deutschland und der Schweiz eingeführt und dann sukzessive auf andere geeignete Regionen weltweit ausgeweitet werden.

Sabre Umfrage zur Post-Covid-Entwicklung

Sabre erwartet, dass das Urlaubsreisesegment die Erholung der Branche nach dem durch die COVID-19-Pandemie verursachten Buchungsrückgang anführen wird. Darauf deute auch eine demnächst erscheinende Umfrage hin, die von der Unternehmensberatung Dr. Fried & Partner im Auftrag von Sabre unter internationalen Reisevermittlern und Airlines durchgeführt wurde: 81% der befragten Reisebüros erwarten, dass Baustein- und Pauschalreisen in den nächsten drei Jahren an Beliebtheit gewinnen werden. Darüber hinaus ist die verstärkte Ausrichtung auf den Bereich Leisure sowohl bei Fluglinien wie auch bei Reisebüros eine wichtige Strategie, um die wirtschaftliche Gesundung anzukurbeln.

"Das touristische Segment technologisch neu denken"

„Der Bereich Urlaubsreisen stellt nach den herausfordernden letzten zwei Jahren eine große Chance für die Erholung und das Wachstum der Branche dar“, sagt Traci Mercer, Senior Vice President, Marketplace Segments, Sabre Travel Solutions. „Wir glauben, dass es an der Zeit ist, das touristische Segment technologisch neu zu denken. Mit dem neuen Produkt wollen wir es Reisebüros ermöglichen, Pauschalreisen, Hotels, Charterflüge und andere Produkte von einer Vielzahl von Anbietern durch optimierte und neuartige Abläufe in der Anwendung zu suchen, zu vergleichen und zu buchen."

"Auch rechnen wir damit, dass die Leistungsträger profitieren werden, denn sie erhalten einen modernen, flexiblen Vertriebskanal, der an die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse des Marktplatzes angepasst ist. Und nicht zuletzt soll es den Reisenden eine größere Auswahl, ein höheres Maß an Personalisierung und ein insgesamt besseres Urlaubserlebnis bieten", erklärt Mercer weiter.

Erleichtertes suchen, vergleichen & buchen

Das neue Produkt soll einen neuen, zielgerichteten Ansatz bei der Reiseberatung ermöglichen: Je nach Spezialisierung oder Kundenpräferenzen soll es Reisebüros ermöglicht werden, maßgeschneiderte Portfolios von Hotels zusammenstellen, die auf die Reisewünsche individuell definierter Zielgruppen ausgelegt sind. Eine bessere Vergleichbarkeit aller gewählten Angebote soll durch eine detaillierte Darstellung von Attributen, Zimmertypen, Flugkriterien und anderen Parametern gewährleistet werden.

Die Pilotphase startet im Sommer 2022, wenn mit der Anbindung der ersten Anbieter an das neue Shopping-Modul gerechnet wird, und soll im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden. Nach erfolgreichem Start in den deutschsprachigen Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz wird das Potenzial der Lösung für weitere Länder ausgelotet.

Sabres Zukunftsvision & weitere Projekte

Sabres Vision ist die Schaffung eines neuen Marktplatzes für personalisiertes Reisen und diese Ankündigung markiere einen weiteren Meilenstein auf dem Weg dorthin. Im vergangenen Jahr stellte der Technologieanbieter die ersten beiden Produkte der „Retail Intelligence“-Suite des Unternehmens: Sabre Air Price IQTM und Sabre Ancillary IQTM, welche die dynamische Bepreisung von Flügen bzw. Zusatzleistungen ermöglichen. Diese Produkte sowie mehrere kommende Produkte nutzen Sabre Travel AI™, eine branchenerste Funktionalität, die Sabres Technologie mit den Möglichkeiten für künstliche Intelligenz und automatisiertes maschinelles Lernen in Google Cloud verbindet. Zudem kündigte Sabre eine langfristige strategische Partnerschaft mit American Express Global Business (GBT) zur gemeinsamen Entwicklung von Technologien im Geschäftsreisebereich an. (red)