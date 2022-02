Flughafen Graz: Wiederaufnahme der Düsseldorf- & Stuttgart-Flüge

Die Stimmung in der Reise- und Flugbranche ist zusehends optimistisch. So führt auch die Lockerung vieler Reisebeschränkungen zur Wiederaufnahme der Linienflüge nach Düsseldorf und Stuttgart am kommenden Montag, den 28. Februar 2022. Nach Düsseldorf geht es somit ab Montag zunächst dreimal, nach Stuttgart fünfmal pro Woche; im Sommerflugplan, der Ende März startet, ist eine schrittweise Aufstockung auf je 11 Flüge pro Woche geplant. Geflogen wird mit Airbus 319 und Airbus 220-300.

"Die direkte Anbindung an Stuttgart und Düsseldorf ist eine wichtige Wirtschaftsverbindung, die wir auch bei Ausfall der Linien mit kleinen Businessjets aufrechterhalten haben. Umso mehr freut es mich, dass diese Anbindungen jetzt wieder unseren Kundinnen und Kunden regulär zur Verfügung stehen“, so Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz.



Auch Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz freut sich über die Wiederaufnahme der Flugverbindungen: „Nachdem das Reisen wieder einfacher wird und ein Abflauen der Infektionskurve abzusehen ist, erkennen wir einen deutlichen Anstieg der Nachfrage bei Geschäftsreisen. In den Wirtschaftszentren Stuttgart und Düsseldorf sind viele wichtige Partnerunternehmen für die exportorientierte steirische Industrie und Wirtschaft angesiedelt. Zusätzlich bieten die Direktflüge für Urlaubsgäste aus den beiden deutschen Bundesländern eine attraktive Anreisemöglichkeit nach Graz und in das Grüne Herz Österreichs.“

Informationen zum aktuellen Winter- und dem Ende März startenden Sommerflugplan unter: www.flughafen-graz.at (red)