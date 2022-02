Sunny Cars: Sunny2go um neue Funktion erweitert

Zu den bisherigen Funktionen von Sunny2go gehören neben einer Übersicht über aktuelle Einreise-Bestimmungen, mögliche Covid-19-Einschränkungen auch eine Karten-Funktion sowie Urlaubs-Checklisten und alle Informationen zu Übernahme und Rückgabe des gebuchten Mietwagens.

Ein weiterer nützlicher Service: der telefonische Concierge-Service, für den zwölf Mitarbeiter zur Unterstützung der Kunden bereitstehen. Sie helfen den Urlaubern bei ihren Unternehmungen vor Ort mit wertvollen Ratschlägen, auch per Chat. Zu diesen Leistungen kommt nun neu ein Reiseführer für das Zielgebiet hinzu. "Mit dem zusätzlichen Baustein finden unsere Kunden zahlreiche Tipps über die Destination, in der sie ihr Ferienauto anmieten“, erklärt Sunny Cars-Geschäftsführer Detlef Hoffmann.

Technisch umgesetzt wurde das Tool von CFM Media aus Seligenstadt, einem erfahrenen Spezialisten für Webanwendungen in der Touristik-Branche.

Außerdem neu für die Nutzer von Sunny2go: Informationen über Parkmöglichkeiten via Parkopedia. Wer auf das Parksymbol klickt, aktiviert die Einblendung von off-street Parkplätzen mitsamt deren Öffnungszeiten und Parkgebühren.

Nutzung von Sunny2go

Die Anwendung Sunny2go lässt sich für die Mietwagen-Kunden bereits 14 Tage vor der Anmietung des Fahrzeugs via Smartphone, Tablet oder Desktop aufrufen und aktivieren. Urlauber haben somit die Möglichkeit, sich zu Hause in aller Ruhe auf die Reise vorzubereiten.

Aktuell ist der Reiseführer, der sich als PDF herunterladen lässt, auf Deutsch bereits für 180 Destinationen verfügbar, auf Englisch für über 600 Destinationen weltweit.

Ein virtueller Einblick in die Sunny2go Anwendung unter: fb.watch/b4PRTTeqnL/ / www.instagram.com/p/CZy2l8nl-eb/ (red)