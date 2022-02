ÖRV: Neue Berufsbezeichnung für "Reisebüroassistent:in" gesucht

"Bereits vor einigen Jahren wurde der Rahmenlehrplan für den Lehrberuf Reisebüroassistent:in aktualisiert, um den neuen Anforderungen, die der Beruf heutzutage mitbringt, gerecht zu werden. Nun ist es an der Zeit für eine neue Berufsbezeichnung, ist sich die Branche einig.

Gerade der Zusatz „-assistent:in“ ist nicht mehr zeitgemäß und auch nicht dem aktuellen Berufsbild entsprechend. Außerdem möchte man den Lehrberuf wieder attraktiver gestalten und eine jüngere Zielgruppe ansprechen", so der ÖRV in der Aussendung.

Neue Berufsbezeichnung gesucht

Daher startet der ÖRV gemeinsam mit der Berufsschule für Handel und Reisen eine branchenweite Umfrage. In einem zweistufigen Verfahren sollen zuerst Ideen gesammelt und anschließend abgestimmt werden.

Ideen für die Berufsbezeichnung können bis zum 11. März 2022 HIER online vorgeschlagen werden

Anschließend erfolgt der nächste Aufruf für eine branchenweite Online-Abstimmung über die beliebtesten Zusendungen. (red)