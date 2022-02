Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 07/08

Münchner Sicherheitskonferenz beginnt:

Heute startet die Münchner Sicherheitskonferenz in der bayerischen Landeshauptstadt. Vor dem Hintergrund der Veranstaltung ist mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen. Mögliche Demonstrationen können unter Umständen zu gewaltsamen Zwischenfällen und lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

Corona-Demonstration in Schweden:

Am morgigen Samstag, den 19.02., ist in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ein Protest-Konvoi von LKW-Fahrern gegen die geltenden COVID-19-Beschränkungen geplant. Im Zuge dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind nicht auszuschließen.

Anhaltende Proteste gegen Militärputsch im Sudan:

Die seit Monaten immer wieder aufflackernden Proteste in Folge des Militärputschs im Sudan dauern weiter an. Erst am Donnerstag wurden bei Zusammenstößen in der Hauptstadt Khartum mindestens 28 Personen verletzt, Sicherheitskräfte feuerten Tränengas auf die Demonstranten. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Lokalwahlen in mehreren Bundesstaaten in Indien:

Aktuell finden in den indischen Bundesstaaten Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Manipur und Goa Kommunalwahlen statt. Die Behörden in den jeweiligen Regionen haben die Sicherheitsvorkehrungen dementsprechend erhöht. Spontane Demonstrationen und lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Parlamentswahlen in Somalia:

Noch bis einschließlich 25.02. wählen die Menschen in Somalia ein neues Parlament. Im Verlauf der Wahlen ist immer wieder mit gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten zu rechnen. Auch nach der Verkündung der offiziellen Ergebnisse sind Proteste möglich.

