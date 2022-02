Salzburg Airport: neue Wachstumsperspektiven mit Eurowings

Neben Eurowings-CEO Jens Bischof kam auch Eurowings Europe Geschäftsführer Stefan Beveridge in die Mozartstadt. Netzwerken, Ideen diskutieren und Pläne für die Zukunft ansprechen stand neben einem Fußballmatch-Besuch auf der Aktivitätenliste von Flughafen und Airline Chefs.

„Die Sehnsucht zu verreisen ist nach dem langen Lockdown-Winter riesig – quer durch Europa. Wir sehen derzeit sprunghaft steigende Buchungseingänge und können für 2022 von einem starken Comeback der Touristik ausgehen, sobald weitere Reisebeschränkungen gelockert werden“, so Jens Bischof, CEo der Lufthansa-Tochter. Eurowings setze dabei verstärkt auf Salzburg: „Mit bald drei stationierten Airbus-Flugzeugen bauen wir unser Engagement in der Mozartstadt signifikant aus, sodass Eurowings Gäste im Sommer preiswert und ohne Umstieg zu 15 attraktiven Zielen fliegen können.“ Die Eurowings Strecken in Salzburg seien gut gebucht, der deutsche Markt sei nach wie vor der wichtigste für den Salzburg Airport. Mehr als ein Drittel aller ankommenden und abfliegenden Passagiere nutzen Flugverbindungen von Salzburg nach Deutschland.

Homecarrier für die Mozartstadt

„Für Salzburg ist Eurowings genau der richtige Partner. Seit dem Start haben wir gemeinsam hart dran gearbeitet, für unsere Region rund um den Flughafen Salzburg das richtige Setup zu finden“, erklärt Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. „Das ist super gelungen.“ Eurowings habe sich regelrecht zu einem "Homecarrier" Salzburgs entwickelt, im Städteverkehr, für Geschäftsleute und alle Urlauber. „Wie großartig das funktioniert, hat man jetzt in der Krise gesehen, in der uns Eurowings in beeindruckender Manier die Treue gehalten hat, bei jedem einzelnen Lockdown waren sie die ersten, die den Flugbetrieb wiederaufgenommen haben. Und für dieses Vertrauen und diesen Einsatz kann ich mich nur bedanken,“ so Ganghofer.

Arbeitsplatz Standort

„Die Eurowings Basis hier in Salzburg haben wir mit einem dritten stationierten Flieger aufgewertet, das bedeutet nicht nur mehr Flugzeuge, sondern auch mehr Arbeitsplätze in Salzburg“, erklärte zudem Eurowings Europe CEO Stefan Beveridge. „Wir haben im gesamten Unternehmen eine Offensive initiiert, um unsere Ausbildungskapazitäten zu erhöhen und die Ausbildung zahlreicher neuer KollegInnnen zu ermöglichen. Unsere MitarbeiterInnen und deren Weiterbildung haben einen sehr hohen Stellenwert bei Eurowings.“ (red)