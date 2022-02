Dertour Talk & Dine auf Tour durch Österreich

Von 28. bis 31. März 2022 können sich Reisebüro-MitarbeiterIinnen in Wien, Graz, Linz und Salzburg in stilvoller Atmosphäre über den DER Touristik Reisesommer 2022 informieren.

Mit an Bord sind Partner wie das Hotel Jardin Tecina (La Gomera), das Hotel Botanico & The Oriental SPA Garden (Teneriffa) sowie die Domes Resorts in Griechenland. Insidertipps gibt es außerdem zu den Attitude Hotels und dem Paradise Cove Boutique Hotel Mauritius sowie zu den neu eröffneten THE OZEN COLLECTION auf den Malediven. Außerdem informiert in Wien die Fluglinie Condor über News und Tipps der kommenden Saison.

Ein gemeinsames entspanntes Abendessen bietet darüber hinaus endlich wieder Gelegenheit für das coronabedingt viel zu kurz gekommene Networking. Einladungen zu dieser Veranstaltungsreihe werden demnächst versendet. Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt, es gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt jeweils aktuellen Corona-Maßnahmen. (red)