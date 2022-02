Bessere Business Class und neue Premium Economy bei Finnair

Alle Kabinen der Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A350 und A330 werden innerhalb der nächsten zwei Jahre schrittweise modernisiert. Das Angebot mit erneuerten Servicekonzepten wird ab dem Frühjahr 2022 nach und nach auf ausgewählten Strecken verfügbar sein. Diese sollen zum Verkaufsstart am 1. März 2022 bekannt gegeben werden.

Die Langstrecke ist der Schlüssel in der Strategie von Finnair. Die Fluglinie verbindet Europa und Asien über die kurze, treibstoffeffiziente Nordroute und bietet außerdem hervorragende Verbindungen in die USA. Im Sommer 2022 kommen mit Busan in Südkorea, Tokio-Haneda in Japan sowie Dallas und Seattle in den USA weitere dazu.

Mehr Komfort in der Business Class

Die sogenannte „AirLounge“ in der neuen Nordic Business Class ist kein traditioneller Flugzeugsitz. Vielmehr wurde sie von Loungemöbeln inspiriert. Das finnische Designhaus Marimekko hat dazu passend eine neue Kollektion mit Decken und Kissen entworfen, die für eine warme und einladende Atmosphäre an Bord sorgen sollen.

Die umfangreiche Investition umfasst neben der optimierten Business Class auch den Launch der neuen Premium Economy Class. Sie verfügt laut Finnair über etwa 50% mehr Platz und Beinfreiheit als die reguläre Economy Class und bietet so bequemen Sitzkomfort für insgesamt 26 Reisende.

Neues in der Economy Class

Einen neuen Look gibt es nicht zuletzt auch für die Economy Class in den aktuellen A330 und den neuen A350. Sie erhält neue Sitze, während die Sitze in den aktuell betriebenen A350-Flugzeugen lediglich neue Bezüge erhalten. Zusätzlich wird ein aktualisiertes Inflight-Entertainment-Angebot mit größeren Bildschirmen und einer neuen Benutzeroberfläche installiert.

In der Business Class und der Premium Economy werden alle Mahlzeiten auf neuem Porzellan des finnischen Designhauses Iittala serviert. Der zeitgenössische Designer Harri Koskinen hat die Kuulas-Kollektion exklusiv für Finnair entworfen. Die Gäste der Business Class kommen dabei in den Genuss eines neuen Speisen- und Getränkeangebots - darunter ein bis zu sechsgängiges Menü im modernen Bistro-Stil. (red)