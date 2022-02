ÖCC: Camping verzeichnet Plus von 6%

Campen hat im zweiten Coronajahr einen Aufschwung erlebt: Die Anzahl der Nächtigungen an Campingplätzen ist im vergangenen Jahr um rund 6% auf 6 Mio. gestiegen, verweist der Österreichische Camping Club (ÖCC) am Montag auf Daten der Statistik Austria. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 sind die Übernachtungen an Campingplätzen allerdings um rund 11% zurückgegangen.

Die Bundesländer im Detail

Campingurlaub war 2021 insbesondere in Kärnten, Tirol und Salzburg gefragt. In Kärnten zogen die Nächtigungen an Campingplätzen im Vergleich zu 2020 um 9% auf 2,38 Mio. an, in Tirol stiegen sie um 3,8% auf 1,52 Mio. und in Salzburg um 4,8% auf rund 633.000.

Das größte Plus wurde mit 21,4% auf rund 568.000 Übernachtungen in der Steiermark verzeichnet. Auch in Wien wurde mehr gecampt: In der Bundeshauptstadt erhöhten sich die Nächtigungen an Campingplätzen im Vergleich zu 2020 um rund ein Fünftel auf knapp 34.000.

Ein Rückgang wurde im Burgenland (-0,5%), Niederösterreich (-0,5%) und Vorarlberg (-4,9%) verzeichnet, geht aus Daten der Statistik Austria hervor.

"Ein großer Vorteil vom Camping in Pandemie-Zeiten ist, dass die physische Distanz leicht eingehalten werden kann und die Camper:innen den Großteil ihres Urlaubs an der frischen Luft verbringen", so ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer laut einer Aussendung. (APA / red)