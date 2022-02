Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 05/06

Kashmir-Tag in Indien:

Am morgigen Samstag, den 5. Februar 2022, begehen die Menschen in der indischen Provinz Jammu und Kashmir den sogenannten Kashmir-Tag. In der seit Jahrzehnten politisch instabilen Region gelten deshalb am Wochenende erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Gewaltsame Proteste und mögliche Anschläge von Extremisten sind nicht auszuschließen.

Anti-Rassismus-Demonstration in Brasilien:

Zusätzlich dazu haben Aktivisten in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro für Samstag zu einer Demonstration gegen Rassismus aufgerufen. Anlass für die Proteste ist die Ermordung eines kongolesischen Immigranten in der vergangenen Woche. Im Zuge der Demonstration sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Costa Rica:

Am Sonntag, den 6. Februar 2022., finden in Costa Rica Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Es ist daher mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Auch bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, die unter Umständen zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Anti-Regierungsproteste in Tunesien:

Ebenfalls für Sonntag ist in der tunesischen Hauptstadt Tunis eine Demonstration gegen die Regierung angekündigt. Hintergrund ist die Inhaftierung eines bekannten Politikers. Gewaltsame Zwischenfälle sind ebenso wie Einschränkungen im lokalen Verkehr nicht auszuschließen.

Lokalwahlen in Indien:

Ab Donnerstag, den 10. Februar 2022., finden in den indischen Provinzen Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Manipur und Goa Kommunalwahlen statt. Daher ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Demonstrationen und örtliche Verkehrsbehinderungen sind möglich.

