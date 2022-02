Neue Geschäftsführung bei Intertravel

Der Salzburger Gröfler (37) folgt dem Vollblut-Touristiker Roman Hollmann, der sich nach über 46 Jahren in der Branche bzw. 24 Jahren bei Intertravel in den Ruhestand begibt. Gröfler übernimmt die Geschäftsführer-Agenden zusätzlich zu seiner Bereichsleiter-Funktion bei Eurotours, wo er als „Head of Contracting“ die Veranstalter-Expertise von Eurotours und Ruefa bündelt.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Christian Gröfler ein ausgewiesener Einkaufs- und Veranstalter-Profi in die Geschäftsführung von Intertravel kommt. Damit wollen wir gemeinsam mit dem so erfahrenen Team noch mehr Synergien im Bereich Veranstalter erarbeiten und nutzen“, erläutert Martin Winkler, Vorstandsvorsitzender des Verkehrsbüros.

Erfolgreich mit Skyros-Charter

Besonders erfolgreich war Intertravel zuletzt mit dem seit 2017 bestehenden Charter auf die griechische Insel Skyros, ab Frühsommer 2022 kommt mit Lemnos eine weitere Destination für echte Griechenland-Fans dazu.

„Ein großes Dankeschön sprechen wir Roman Hollmann aus – in über 46 erfolgreichen Jahren in der Branche hat er viel Pionierarbeit geleistet und unzähligen KundInnen wunderbare Reisen zu ganz besonderen Plätzchen ermöglicht. Wir wünschen ihm alles nur erdenklich Liebe und Gute, Gesundheit sowie viel Spaß bei den nun anstehenden privaten Reisen“, so Winkler. (red)