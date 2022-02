Mondial: Abwechslungsreiches Sommerprogramm

Mondial Reisen präsentiert im neuen Sommerkatalog 2022 eine spannende Vielfalt an Urlaubsmöglichkeiten in Österreich und Kroatien.

Neben Hotels, Ferienwohnungen und Resorts in allen Preisklassen wird heuer erstmals ein besonderer Schwerpunkt auf Österreichs Städte sowie die dazu passenden Kulturveranstaltungen gelegt. Die Urlaubs-Angebote in Österreich gestalten sich vielfältig und abwechslungsreich: von urigen Berghütten über Aktiv-Reisen mit dem Fahrrad bis hin zum entspannten Familienurlaub am See ist alles dabei. Kroatien lädt auch heuer wieder zum relaxten Urlaub am Meer ein – die Urlaubsspezialisten von Mondial haben dafür die besten Häuser ausgesucht.

Flexible Buchung in unsicheren Zeiten

„Uns ist es in auch im heurigen Pandemie-Jahr besonders wichtig all unseren Kunden die größtmögliche Flexibilität bei Ihrer Urlaubsbuchung zu geben. Mit vielen Hotelpartnern haben wir deshalb vereinbart, dass Buchungen bis zehn Tage vor Reiseantritt kostenlos storniert werden können. So ist und bleibt Österreich auch im Sommer 2022 eine überaus attraktive Urlaubsdestination – zusätzlich zu den unzähligen Aktivitätsmöglichkeiten!“, so Mondial Geschäftsführer Gregor Kadanka.

Sightseeing, Kultur, Wandern und Biken

Österreichs Landeshauptstädte haben kulturell viel zu bieten. Mondial Reisen holt diese vor den Vorhang und zeigt kompakt die Vielzahl der Sehenswürdigkeiten und Theater- und Konzertmöglichkeiten. So können Städtetrips schon vom Wohnzimmer aus perfekt geplant werden.

Österreichs Berge laden auch heuer wieder outdoorbegeisterte UrlauberInnen zu ausgedehnten Wander- und Biketouren ein. Mondial überzeugt hier mit einem vielseitigen Angebot, vom gemütlichen Almenspaziergang bis hin zur sportlichen Downhill-Tour ist hier für jedes Leistungslevel etwas dabei.

Urlaub mit Schwerpunkt und fair reisen

Die Auswahl des richtigen Urlaubs wird im neuen Sommerkatalog von Mondial Reisen leicht gemacht: Gleich zu Beginn sind alle Häuser in Rubriken (Golf, Kinder, Wellness, Hunde,…) geclustert – so ist für den interessierten Urlaubsgast rasch zu sehen welche Unterkunft die Richtige ist.

Weil es auch wichtig ist, den ökologischen Fußabdruck auch auf Reisen möglichst gering und ausgeglichen zu halten, legt Mondial besonderen Wert auf umweltverträgliche An- und Abreiseoptionen, sanfte Mobilität vor Ort und naturverbundenen Hotels und nachhaltige Freizeitaktivitäten. (red)