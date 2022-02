Sunny Cars warnt vor Mietwagen-Knappheit zu Ferienzeiten

Es wird eng an der Mietwagen-Front: Die Nachfrage für Reisen vor allem in die europäischen Urlaubsgebiete am Mittelmeer zu den Ferienzeiten steige stetig, allerdings fehlen aus verschiedenen Gründen Mietwagen auf dem gesamten Markt.

Der Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars will Branchenvertreter und Urlauber daher sensibilisieren, dass es im Reisejahr 2022 zu gravierenden Engpässen beim Mietwagen kommen kann. Zugleich rät der Experte, sehr frühzeitig das Ferienauto zu buchen, um überhaupt ein Fahrzeug und vor allem auch zu einem erschwinglichen Preis zu erhalten.

Gründe der Mietwagen-Knappheit

„Es ist derzeit eine sehr angespannte Situation im Ferienmietwagen-Bereich“, so Kai Sannwald, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. „Die Nachfrage nach Mietwagen ist sehr hoch, gleichzeitig gibt es eine deutliche Verknappung des Angebotes.“

Die Gründe hierfür sind dem Sunny Cars-Chef zufolge vielschichtig: So fehlen durch Produktionsrückgänge infolge der Corona-Pandemie generell Neuwagen auf dem Markt – und damit auch den Autovermietern. Zugleich erhöhten sich in den vergangenen 24 Monaten die Preise für Neufahrzeuge erheblich. Weiterhin haben viele Flottenanbieter ihre Flotten auf Grund der unsicheren Gesamtlage erheblich reduziert. Auch dauern fällige Reparaturen viel länger, weil Ersatzteile zum Teil erst nach langer Wartezeit verfügbar sind, was zu einer zusätzlichen Angebotsverknappung führt.

„Außerdem haben sich die Buchungsgewohnheiten der Kunden in der Pandemie verändert“, ergänzt Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. „Reisen werden derzeit generell sehr viel kurzfristiger gebucht, was für die Reiseveranstalter und Mietwagenanbieter eine gewisse Unplanbarkeit bedeutet.“

Die genannten Faktoren führen Thorsten Lehmann zufolge dazu, dass für die Ferienzeiten sowie speziell in den Sommermonaten mit einer überaus dynamischen Preisentwicklung zu Ungunsten der Urlauber zu rechnen sei. „Es empfiehlt sich, sehr frühzeitig auch den Mietwagen mit der jeweiligen Reise zu buchen“, betont er.

Sicherheit für Agents & Kunden

Thorsten Lehmann ist es wichtig, den Reisebüro-Partnern auch in der aktuell für sie schwierigen Situation weiterhin partnerschaftlich zu begegnen. „Bei uns wird zum Beispiel - und so war das schon immer - weiterhin jeder Voucher voll provisioniert“, hebt er hervor. „Aus beispielsweise 18% Provision werden am Ende keine 8% netto, so wie wir es am Markt neuerdings sehen“.

Kai Sannwald fügt hinzu: „Mit uns fahren Kunden rundum sorgenfrei im Urlaub und wir bieten das beste Produkt auf dem Markt an, zu dem neben vielen inkludierten Versicherungsleistungen auch ein Concierge-Service über die Sunny2Go App sowie der neue Pick-up Service via Smartphone gehören. Ihn haben wir zunächst für die Balearen und Kanaren eingeführt, werden ähnliche Services jedoch ausweiten.“ (red)