Fiji: Einreise ohne Quarantäne

Neben zahlreichen anderen EU Staaten sind nun auch Österreich, Deutschland und die Schweiz auf der Liste der Safe Travel Partner Countries zu finden.

Die Einreiseanforderungen

Wer für einen Urlaub nach Fiji einreisen will, muss

• sich die letzten 14 Tage vor Abreise in einem Travel Partner Land aufgehalten haben.

• Für Reisende über 18 Jahre: Nachweis über das Erreichen des vollen Impfschutzes (zwei Impfungen) mind. 14 Tage vor Abreise in digitaler oder Papierform. Fiji akzeptiert Impfungen von Astra-Zeneca, BionTech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Nachweis über einen negativen RT-PCR Test innerhalb zwei Tage vor Abreise (dies gilt auch für Transit in Fiji). Reisende können von ungeimpften Kindern begleitet werden.

• für Reisende über 12 Jahre: Nachweis über einen negativen RT-PCR Test innerhalb zwei Tage vor Abreise (dies gilt auch für Transit in Fiji).

• einen bestätigten und bezahlten Aufenthalt für 3 Nächte in einer Care Fiji Commitment zertifizierten Unterkunft und einen bestätigten Transfer vom Flughafen vorweisen.

• im Besitz einer Reisekrankenversicherung mit internationaler Abdeckung für Covid-19 bezogene Schadensfälle sein.

PCR-Test Anforderungen: Datum der Probenentnahm. max. 2 Kalendertage vor Abflug (bzw. vor dem ersten Flug in einer Serie von Flugverbindungen in einem Flugplan.) PCR-Tests müssen von einem offiziellen Testanbieter (Krankenhaus, Arzt, Labor) durchgeführt und durch nasopharyngeale, nasale oder mittlere Muschelprobenentnahmemethoden durchgeführt werden. SMS-Textergebnisse werden nicht akzeptiert.

Flugverbindungen

Momentan sind die Routen via LAX (täglich) und SFO (Fr & So) möglich. Die Flüge von Asien nach Fiji wurden temporär von Fiji Airways ausgesetzt. Codeshare-Verbindungen gibt es mit British Airways (BA) und Finnair (AY). Wer direkt von Österreich, der Schweiz oder Deutschland nach LAX fliegen will, benötigt zwei Tickets (LH/LX und FJ).

Umfassende weitere Informationen sowie Antworten auf fast alle erdenklichen Fragen gibt es hier.(red.)