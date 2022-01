VAYA: 25. Hotel feiert Eröffnung

Next Slide

Wenn andere sich erst auf dem Weg zum Lift machen, sind die Gäste des VAYA Kühtai praktisch schon da. Denn dank seiner perfekten Lage direkt an der Piste der 3-Seen-Bahn erleben sie Ski-in, Ski-out auf höchstem Niveau.

Pole Position in den Bergen

Kühtai ist der höchstgelegene Skiort Österreichs. Er liegt auf über 2.000 Meter in den Stubaier Alpen im Sellraintal in Tirol und zählt wenig mehr als zehn Einwohner. Seine Lage macht ihn besonders schneesicher. Wintersportbegeisterte finden nur 30 Kilometer von der Tiroler Hauptstadt Innsbruck entfernt die besten Bedingungen vor, um sich bis Ende Mai ihren Pistenabenteuern hinzugeben. Neben traumhaften Tiefschneehängen und präparierten Pisten erwarten Wintersportbegeisterte zahlreiche Abenteuer abseits von Ski und Snowboard. Skitourengehen, Winterwandern, Langlaufen und rodeln sind nur einige der Abenteuer, mit denen die Region aufwartet. Im Sommer zeichnen saftig grüne Almwiesen, viel frische Luft und das spektakuläre Bergpanorama das Kühtai aus. Durch das Höhenklima über 2.000 m ist es auch für Allergiker und Asthmatiker zu empfehlen.

Vom Spa auf die Sonnenterrasse

Direkt vor der Haustür des VAYA Kühtai starten zahlreiche Wanderwege. In unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Längen führen diese durch die wunderschöne Tiroler Natur. Mountainbike-Begeisterte holen morgens ihren Drahtesel aus dem Fahrradkeller des VAYA Kühtai und entdecken spektakuläre Routen. Nach einem abwechslungsreichen Tag in den Bergen können die Gäste noch eine Runde im Schwimmbad (innen) drehen, in einer oder mehreren der vier Saunas entspannen oder sich im modern ausgestatteten Fitnessraum austoben. Umgeben von Ausblicken auf das einzigartige Panorama der Alpen. Vom Wellnessbereich führt ein Aufzug direkt auf die Sonnenterrasse, wo sich die Gäste mit einer Extraportion Vitamin D versorgen können.

Das Resort punktet mit weiteren Besonderheiten: