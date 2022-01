GRUBER-reisen: Einer für alle

Fünf Länder, mehr als 300 Hotels, alles übersichtlich zusammengefasst in einem Katalog. So verspricht GRUBER-reisen heuer pures Sommer-Feeling. Zusammen mit seinem Tochterunternehmen Aaretal bringt der führende Kroatien-Spezialist in Österreich eine umfassende Auswahl an Angeboten von Istrien bis Süddalmatien auf den Markt. Das Italien-Programm wurde ebenfalls ausgebaut. Die größte Angebotserweiterung fand in Griechenland statt, wo nun elf Inseln zur Auswahl stehen. In Spanien locken die Balearen und Kanaren, in Slowenien bezaubernde Orte wie Izola oder Portoroz.

„Mit dem größten und umfangreichsten Programm entführen wir unsere Gäste an die schönsten Strände, auf traumhafte Inseln und in einmalige Naturparadiese. Der Katalog repräsentiert eine handverlesene Selektion unserer Spezialisten. Eine noch umfangreichere Auswahl findet sich auf gruberreisen.at“, so Ioannis Afukatudis, Geschäftsführung GRUBER-reisen, Veranstalter.

Das „Sorglos-Paket“ erlaubt mit einer einmaligen Gebühr von 25 EUR (Hotel only) bzw. 50 EUR (Pauschalreisen) pro Buchung, eine gewählte Reise bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei und ohne Angabe von Gründen zu stornieren.

„Aktuell gibt es für alle Urlaubsdestinationen Frühbucher-Angebote mit einem Traumrabatt von bis zu 20 Prozent! Jetzt buchen lohnt sich also! Dank 'Sorglos-Paket' kann man das auch bedenkenlos tun“, fügt Max Schlögl, Geschäftsführung GRUBER-reisen, hinzu.

Kroatien

Ob kleine, familiär geführte Hotels, mondäne Wellnessoasen, Familienhotels mit Wasserrutschen oder Mobile Homes – die Auswahl ist groß und die kroatische Hotellerie ist bestens auf die Saison vorbereitet. Kroatien ist die perfekte Ganzjahresdestination. In der Vor- und Nachsaison eignet sich dieses nahe Urlaubsparadies hervorragend für alle Sportbegeisterten. Und im Sommer ist Kroatien durch die kurze Anreise – so ist man von der Steiermark aus bereits in rund 3 Stunden in Umag, die Sicherheit und das gute Preis-/Leistungsverhältnis für Familien genauso zu empfehlen wie für Pärchen oder Singles.

Als besonderes Highlight im Programm gilt das konzerneigene Bretanide Sport & Wellness Resort 4* auf der Insel Brac. Auch heuer legt GRUBER wieder exklusive Charterflüge ab/bis Graz, Linz und Innsbruck auf die Insel auf. Aktuell locken Frühbucher-Aktionen und, speziell für Familien, die Kinderpreis-Aktion: Das erste Kind (2 - 11,99 J.) bezahlt am Flug nur 99 EUR für Abflüge im Juli und August sogar bis in den September ab allen Abflughäfen bei Buchung bis 28.02.2022. (limitiertes Kontingent).

Als Alternative zur Flug- oder Selbstanreise steht ein wöchentlicher Bäderbus zur Auswahl. Die Hin- und Rückfahrt z.B. ab/bis Graz nach Opatija ist bereits ab 89 EUR p. Person zu buchen, Kinder unter 6 Jahren reisen gratis.

Italien

Auch die Obere Adria ist ab Graz, Linz und Salzburg mit einem wöchentlichen Bäderbus erreichbar. Buchbar ab 99 EUR p.P. Wieder in den Katalog aufgenommen wurde die Region rund um den Gardasee, die ganzjährig Familien, Wanderer oder Kulturfans anzieht. Neu im Programm ist Sardinien, auch mit Flugpauschalreisen ab Graz, Wien und Salzburg nach Olbia. Zahlreiche Hotels in Sardinien bieten sehr großzügige Frühbucherboni bis zu 25% an.

Griechenland

Aufgrund der großen Nachfrage hat GRUBER-reisen mit seinem Tochterunternehmen Aaretal Reisen das bestehende Griechenland Produkt großzügig erweitert. Bereits 2020 starteten Flüge ab Graz auf die Insel Zakynthos, der „Blume im Ionischen Meer“. Nun stehen zehn weitere griechische Trauminseln zur Wahl: Kefalonia, Korfu, Rhodos, Karpathos, Kos, Kreta, Santorin, Mykonos, Kalamata und Skiathos. Die handverlesene Auswahl der Unterkünfte umfasst typisch griechische Studios und Appartements bis hin zum beliebten Familienhotel mit angeschlossenem Wasserpark und 5-Sterne-Luxushotels. Verpflegungsmöglichkeiten von Selbstversorgung bis hin zu Ultra All Inclusive. Flüge starten mehrmals pro Woche ab Graz, Linz, Wien und Salzburg.

Auch in Griechenland locken Frühucherboni mit bis zu 20% Rabatt. Ausgewählte Hotels gewähren 100% Kinderermäßigung (bis 14 J.).

Spanien

Eine weitere Produktneuheit ist Spanien mit den Baleareninseln Mallorca und Menorca sowie die Kanaren mit Gran Canaria und Teneriffa. Geboten werden eine kleine, aber feine Auswahl an Unterbringungen der 2*- bis 5*-Kategorie, Appartementhäuser oder Adults only-Hotels, Unterkünfte ohne Verpflegung oder mit All inclusive. Bequeme Anreise mit Direktflügen ab Wien, Graz Linz, Salzburg und Klagenfurt. (red.)