TUI: Frühbucheraktion für Familien gut angelaufen

TUI hat zum Jahreswechsel Frühbucheraktionen aufgelegt, mit denen sich Frühentschlossene für ihren Sommerurlaub die größte Auswahl zum besten Preis sichern können. Ein erstes Resümee zeigt, dass der Kinderfestpreis bei den Kunden am besten angenommen wird.

„Wir freuen uns sehr, dass die Familienaktion für den kommenden Sommer so erfolgreich ist“, sagt Ines Wasner, Vertriebsdirektorin TUI Österreich. „Der beliebteste Reisemonat im Rahmen der Aktion ist aktuell der Juli. Wer sich die besten Plätze sichern möchte, sollte also schnell sein“, meint Wasner. „Mein Tipp an den Vertrieb: Die Kundinnen und Kunden, die noch nicht gebucht haben, jetzt direkt ansprechen – das zahlt sich für beide Seiten aus“.

Kinderfestpreise ab 99 EUR

Mit der Familienaktion reisen Kinder im Sommer 2022 zu zahlreichen Strandzielen bereits ab 99 EUR, in vielen Hotels in Eigenanreise-Zielen ist der Urlaub für 2-11-Jährige sogar kostenlos. Die Unterbringung erfolgt dabei im Zimmer mit zwei Erwachsenen. Es spielt keine Rolle, ob der Urlaub eine Woche, zehn oder 14 Tage dauert.

Das aktuelle Angebotsblatt gibt einen Überblick über Pauschalangebote mit Familienhotels mit Aquapark und Strandlage in beliebten Urlaubregionen. Der Kinderpreis geht von 99 EUR über 149 EUR bis maximal 199 EUR und gilt ab den Flughäfen Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck. Buchbar sind die Sparpreise noch bis 28. Februar 2022 für Reisen vom 1. April 2022 bis 30. September 2022.

Reiseschutz inklusive: Größtmögliche Flexibilität haben Kunden mit dem Flextarif, der auch auf Aktionsangebote zubuchbar ist. Der Reiseschutz TUI Protect ist bei TUI Pauschalreisen und Hotelbuchungen bereits inkludiert.

Die beliebtesten Hotels & Destinationen

Das beliebteste Urlaubsland im Rahmen der Aktion ist Griechenland, gefolgt von der Türkei und Ägypten. In Griechenland haben die großen Inseln, wie Rhodos, Kos und Kreta die Nase vorne. Auf Zakynthos ist das Aparthotel Koukis Beach besonders beliebt und auch für die Region Peloponnes werden die Angebote mit dem Kinderfestpreis sehr gut angenommen.

Auf Platz 1 der bestgebuchten Hotels mit Kinderfestpreis liegt das Hotel Blue Lagoon Village auf Kos, dicht gefolgt vom TUI Magic Life Kalawy in Hurghada. Generell sind die Häuser von TUI Magic Life und TUI Kids Club im Rahmen der Aktion besonders stark nachgefragt. Eine neue Destination ist diesen Sommer Menorca mit Kinderpreisen für TUI Kids Club Punta Prima, TUI Suneo Marinda Garden und TUI Blue Grupotel Turquesa Mar. Ein Comeback gibt es für Tunesien und Bulgarien.

Preisbeispiele für den Sommer 2022:

Eine Woche im TUI Suneo Serenity Bay, Burgas, kostet z.B. am 16. August 2022 im Apartement auf Basis All inclusive ab Wien ab 843 EUR pro Person. Kinder reisen ab 149 EUR.

Eine Woche im TUI Magic Life Penelope Beach, Djerba, kostet z.B. am 16. Juli 2022 im Doppelzimmer auf Basis All inclusive ab Wien ab 1.049 EUR pro Person. Kinder reisen ab 149 EUR.

Eine Woche im Hotel Blue Lagoon Village, Kos, kostet z.B. ab 29. Juni 2022 im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug ab Salzburg ab 1.405 EUR pro Person. Kinder reisen um 99 EUR.

EIne Woche im TUI Kids Club Punta Prima, Menorca, kostet z.B. am 18. Juni 2022 im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug ab Wien ab 1.159 EUR pro Person. Kinder reisen ab 99 EUR.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/kinderfestpreis (red)