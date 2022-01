Dubai Parks & Resorts: Erstes Lego-Hotel & neue Achterbahnen

Nach der Pandemie bedingten Aufschiebung ist es morgen endlich soweit: das einzige Legoland-Hotel im Nahen Osten begrüßt ab 21. Jänner 2022 seine ersten Gäste.

Zudem nehmen in dem von Hollywood inspirierten Themenpark Motiongate Dubai zwei neuartige Achterbahnen für rekordverdächtigen Nervenkitzel ihre Fahrt auf: Der schnellste sich drehende Single-Coaster der Welt und die erste John-Wick-Achterbahn. Hinter den beiden Neuheiten stehen die Kino-Blockbuster aus der US-Filmfabrik Lionsgate „John Wick“ und „Die Unfassbaren“.

Die drei neuen Highlights:

Das LEGOLAND Hotel Dubai ist das einzige LEGO Themenhotel der arabischen Region und bietet seinen Gästen das ultimative LEGO Abenteuer, nur wenige Schritte vom LEGOLAND Themenpark und LEGOLAND Wasserpark entfernt. Die 250 thematisch gestalteten Zimmer und Suiten bieten Platz für bis zu fünf Gäste beziehungsweise acht pro Suite. Neben endlosem Bausteinspaß und kreativen Workshops haben alle Gäste Zugang zu dem LEGO Themen- sowie Wasserpark.

Im John Wick Open Contract begeben sich Mutige auf eine vierdimensionale Schleuder-Reise. Dahinter verbirgt sich ein 310m langer 4D Free Spin Coaster, bei dem sich die Sitze am Wagen kontrolliert um die eigene Achse drehen. Das bedeutet: beim Fahren überschlagen sich die Sitze zusätzlich vorwärts und rückwärts in Freestyle-Spins. Während der Fahrt beschleunigt der Wagen auf bis zu 64 km/h. Inspiriert von den Ereignissen der jüngsten Filme gehen die Gäste auf eine epische Action-Reise, die die John-Wick-Welt simuliert.

Eine waghalsige Flucht steht den Fahrgästen im Now You See Me High Roller bevor. Mit diesem Spinning Coaster erhält Dubai Parks and Resorts den schnellsten sich drehenden Single-Car-Coaster der Welt. Er ist dem Kino-Hit „Die Unfassbaren“ (englischer Originaltitel: „Now You See Me“) gewidmet. Die Besucher erwartet eine meisterhafte Irreführung mit allerhand optischen Täuschungen und Effekten neben spannenden Fahrelementen wie non-inverted Loopings, einem Half Twist sowie einem Immelmann Turn – eine volle 180-Grad-Kurve nach einem berauschenden Half-Loop-Abschnitt. Dabei rasen die Fahrgäste in dem sich drehenden Wagen mit bis zu 70 km/h die Strecke entlang, um die Machenschaften eines kriminellen Superhirns aufzudecken. (red)