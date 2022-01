Eurohike: Neuer Katalog für Wanderfans

Auf 150 Seiten stehen zahlreiche perfekt organisierte „Tourenklassiker“ im Rampenlicht – etwa der legendäre Rheinsteig, die Traumroute von Meran zum Gardasee oder viele Österreich-Touren. Da ist vom Genuss­wandern für Einsteiger bis zum sportlichen Trekking alles mit dabei. Aber auch einige eigens entwickelte, selbst organisierte, völlig neue Touren finden sich im Angebotsprogramm. Wir stellen drei Touren kurz vor:

Sternwandern im Tal der Orangen

Mallorcas Westküste hat ihr Ballermann-Image schon längst abgeschüttelt und begeistert Wanderer seit Jahren mit unvergleichlicher Tourenvielfalt. Stimmungsvoller Ausgangspunkt dieser neuen Sternwanderreise ist die Bucht von Pt. Sóller, malerisch im Nordwesten Mallorcas gelegen. Jede Tagestour glänzt mit beeindrucken­den Highlights im Tramuntana-Gebirge: Es geht nach Fornalutx, von vielen als das schönste Dorf der Insel bezeichnet, vom dunkelblauen Cuber-Stausee über den Pass de L´Ofre ins Tal der Orangen nach Sóller, in die Bucht nach Sa Calobra und am Küstenweg vom Künstlerort Deia zurück nach Sóller. Im herrschaftlichen 4-Stern-Hotel Es Port lässt es sich abends nach den täglichen Wandertouren in historischen Gemäuern aus dem 17. Jahrhundert herrlich entspannen – im Pool, Spa-Bereich oder im traumhaften, über 40.000m² großen Garten. Wer die Annehmlichkeiten des Charme-Hotels noch intensiver erleben möchte, wird den Ruhetag zwischendrin umso mehr genießen. Preisbeispiel "Mallorcas Westküste mit Charme": 7 Tage kosten von 19.02. bis 25.06. und 03.09. bis 22.10.2022 (zusätzlich Donnerstag im Mai, Juni und September) ab 669 EUR pro Person.

Von West nach Ost entlang der Atlantikküste

Wer Portugal und die Algarve ausschließlich mit Badeurlaub in Verbindung bringt, schlägt die wunderschöne Küstenlandschaft völlig unter Wert. Sie hat gerade für Wanderer unglaublich viel mehr zu bieten: Im Westen wartet wilde Naturlandschaft mit schroffen Steilküsten und imposanten Felsformationen aus Kalk- und Sandstein. Im Osten erstrecken sich weitläufige, einsame Buchten und Sandstrände, im Naturpark Rio Formosa beeindruckt einzigartige Flora und Fauna. Dazwischen liegen kleine Fischerdörfer und schmucke Städtchen, die Lust auf Entdeckungstouren in den romantischen Gassen machen. Anreiseort ist die Küstenstad Lagos, erst geht es in zwei Tagesetappen ins beschauliche Sagres und zu den berühmten spektakulären Felsen von Ponta da Piedade. Von West nach Ost führt die Route über Albufeira und die Regions-Hauptstadt Faro bis ins historische Tavira. Die Wege und Pfade sind stets gut gepflegt, oft sandig und steinig, alle mit etwas Grundkondition bestens machbar – an den felsigen Klippen ist durchaus Trittsicherheit gefragt. Eine sonnenverwöhnte Wanderreise für alle Liebhaber von Küsten, Sandstränden, Natur und endlosen Ausblicken aufs glitzernde Mittelmeer. Preisbeispiel "Küstenwandern Algarve": 8 Tage kosten von 06.01. bis 11.12.2022 ab 599 EUR pro Person.

Auf den Spuren Schneewittchens

Noch gilt die märchenhafte Welt des Spessart als Geheimtipp für Genusswanderer, soll doch auch Schneewittchen höchstpersönlich aus dieser Gegend kommen. Nahe den Windungen des Mains locken malerische Schlösser und Burgen, herzhafte Kulinarik und charmante Kleinstädte in den Naturpark Spessart, der von einer Vielzahl an idyllischen Wanderwegen durchzogen ist. Fränkische Geschichte und Kultur findet man hier an jeder Ecke – in der Drei-Flüsse-Stadt Gemünden, in Lohr, Aschaffenburg mit seiner schönen Altstadt und in den beschaulichen Dörfern mit rustikalem Fachwerk. Zwischendurch darfs schon ein Päuschen mit regionalen Köstlichkeiten sein, dazu ein Gläschen Frankenwein oder ein Glas Bier? Die höchste Brauereidichte der Welt verspricht geschmackvolle Vielfalt. Diese abwechslungsreiche Wanderreise wird neben der 8- und 6-Tagesvariante von Gemünden nach Aschaffenburg auch als verkürzte 5-Tages-Tour angeboten. Preisbeispiel "Märchenhafter Spessart": 8, 6 oder 5 Tage sind mit täglicher Anreise von 01.06. bis 09.10.2022 ab 389 EUR pro Person buchbar.

Mit dem kostenlosen Rundum-Sicher-Paket und flexiblen Storno-Regelungen lassen sich die Urlaubstage verlässlich und sicher planen. (red)