Neuer Pressesprecher bei schauinsland-reisen

Oliver Harbring ist in Bocholt geboren und arbeitete bereits während seines Studiums an der Universität Münster als freier Mitarbeiter im Print- und Hörfunkbereich. Nach seiner journalistischen Ausbildung zum Hörfunkredakteur war er als Reporter, Nachrichtenredakteur, jedoch insbesondere als Moderator bei verschiedenen Radiosendern in Nordrhein-Westfalen tätig. Zuletzt bei Radio Duisburg und bleibt somit seinem Standort treu.

„Seine authentische Persönlichkeit, Spontanität und jahrelange Erfahrung als Kommunikationsprofi sind ideale Voraussetzungen für diese Aufgabe“, freut sich Geschäftsführer Gerald Kassner über den Neuzugang.