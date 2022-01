Kneissl Touristik: Europa, Nordland und Fernreisen

Das opulente Europa-Angebot wurde noch weiter ausgebaut, neben intensiven Reiseangeboten in den klassischen Destinationen wie Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Spanien Portugal, Griechenland, Zypern werden auch Rumänien, Polen, Montenegro und Albanien mit viel Interesse wahrgenommen. Neu sind eine WanderReise in Albanien und die ausführliche StudienErlebnisReise Albanien intensiv. Auch die Reiseangebote in Frankreich wurden intensiviert, neue StudienReisen widmen sich Savoyen, der Bretagne sowie Poitou-Charantes im Westen. Abwechslungsreiche neue Reisen im Baskenland und in Aragón-Navarra beleben das Spanien-Angebot, neben den Ö1-Reisen in Mallorca und zur Schubertiade begeistert auch eine KulturReise im Herzen Deutschlands, im Dreieck Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt. 2021 konnten einige neue Themenreisen, u.a. „Naturjuwele Bayerns“ oder „die Wiege Preußens“ nicht realisiert werden, sie werden 2022 im Verbund mit dem schon bestehenden Angebot für eine sehr breite Reiseauswahl sorgen. Auch das Österreich-Angebot hat in diesem Katalog seinen Platz, die Themenreise „Juwele der Renaissance“ und aktive StudienErlebnisReisen in Vorarlberg, Tirol, Osttirol und Kärnten, im Burgenland, zu den Bregenzer Festspielen loten die Schönheit und Vielfalt unserer Heimat in Kneisslmanier aus.

Island, Skandinavien, Baltikum, Britische Inseln

Der Katalog Nordland 2022 punktet mit einem großen IslandAngebot, das neben individuellen MietwagenRundReisen unterschiedliche RundReisen mit und ohne Hochland bereithält, dazu noch eine WanderReise und eine FotoReise. Der beliebte IrlandKlassiker „Höhepunkte Irlands mit vielen Terminen von Mai bis August (auch als Ö1-Reise) wird mit einer Nordirlandreise (auch als WanderReise) ergänzt, die Kombination der beiden Reisen, „Irland intensiv“, zeigt die Vielfalt der Insel. Das GroßbritannienPortefeuille setzt auf London, Cornwall, Wales, Schottland, StudienReisen in Kent und Nordschottland, neu ist unter anderem die Reise „Wandern in Südwestengland“. Die Küste Norwegens erkundet man mit Hurtigruten oder mit der umweltfreundlichen Schiffslinie Havila, kombiniert mit Kneissl-Ausflügen. Norwegen ist nicht nur bei der Großen SkandinavienRundReise ein Schwerpunkt, die von Oslo – oder auch schon ab Kopenhagen – zum Nordkap und über Finnland und Stockholm retour führt. Norwegen kann man thematisch auch kleinräumig erleben, eigene Südnorwegen-Reisen und Nordnorwegen-Reisen leuchten die Naturarenen des Landes intensiv aus. Ein Schwerpunktland ist Schweden, das neben Themenreisen in Südschweden, Schwedens Herzland und Ostschweden/Gotland auch eine große Rolle bei der länderübergreifenden Reise „Kulturlandschaft Südskandinavien“ spielt. Die ansprechende Baltikum-Reise (auch als WanderReise) kann man mit den 4 Skandinavischen Hauptstädten und St. Petersburg zu einer großartigen, umfassenden Ostseereise ergänzen. <h4 Das Programm Fernreisen 2022 widmet sich dem großartigen Kontinent Afrika mit Marokko und Tunesien im Norden, Uganda, Kenia, Tansania im Osten und Südafrika und Namibia im Süden. Der Orient war schon im Jahr 2021 nachgefragt, Jordanien, Usbekistan sind auch im Portefeuille 2022 wieder stark vertreten. Neu im Fernreisenportefeuille sind eine Kirgistan-RundReise und die intensive StudienReise Nordjapan, die StudienReise ergänzt das feine JapanProgramm, das Kneissl in den letzten Jahren aufgebaut hat. Das gesamte Angebot in Asien ist vorbereitet und kann – wenn möglich – im Laufe des Jahres 2022 realisiert werden: Indien, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Vietnam-Kambodscha-Laos, Thailand, Indonesien hat Kneissl Touristik dabei im Blick. Der Kontinent Amerika hält grandiose Kulturstätten in Mexiko, Lebensart in Kuba, WanderReisen in Costa Rica, Natur- und Kulturhighlights in Peru, Guatemala und Ecuador bereit. Wieder im Programm: New York-Washington mit vielen Kulturanregungen und vielleicht einem Besuch in der MET, Chile und Argentinien sowie ErlebnisReisen und StudienErlebnisReisen in Französisch-Polynesien, Australien und Neuseeland. Die Reise zum Indian Summer nach Ostkanada konnte bereits im Herbst 2021 wieder durchgeführt werden, 2022 erkunden auch wieder StudienErlebnisReisen (mit fotoaffiner Reiseleitung) Ostkanada und Westkanada.