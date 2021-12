WESTbahn: Neue Geschäftsführung ab März 2022

Forster habe die Leitung der WESTbahn im März 2012 unter schwierigen Umständen übernommen und das Unternehmen mit großer Erfahrung, umfassenden Branchenkenntnissen und viel Umsicht durch das erste Jahrzehnt geführt, würdigt das Unternehmen die Leistungen des scheidenden Geschäftsführers.

Erfahrene Nachfolger

Bei einer Aufsichtsratssitzung wurde die zukünftige Unternehmensleitung festgelegt: Ab dem 1. März 2022 werden DI Thomas Posch und Mag. Florian Kazalek als Vorstände die Rail Holding AG sowie als Geschäftsführer die WESTbahn Management GmbH leiten. Beide kennen das Unternehmen und sein Umfeld in allen Facetten; sie übernehmen die Verantwortung nach langer und enger Zusammenarbeit mit Forster.

Posch war nach seinem Studium der Raumplanung an der TU Wien ab 1997 in verschiedenen Funktionen im ÖBB-Konzern tätig und dabei mehrere Jahre lang für die Angebotsgestaltung im nationalen und internationalen Fernverkehr der ÖBB verantwortlich. Anschließend arbeitete er als Head of Services and Network Development bei der internationalen Bahnallianz Railteam in Amsterdam, bevor er im Juni 2013 als Chief Commercial Officer die Agenden für Vertrieb und Marketing bei der WESTbahn übernommen hat.

Kazalek hat Betriebswirtschaft an der WU Wien sowie in den USA studiert. Seine Berufslaufbahn startete er 2002 in der Automobilindustrie als Trainee und Projektcontroller bei BMW in München. Anschließend wechselte er zur Magna International Europe AG in Österreich, wo er als Senior Consultant und Analyst im Bereich Unternehmensbewertungen und Audits tätig war. Seit der Gründungsphase im Jahr 2009 ist er Chief Financial Officer bei der WESTbahn. Zusätzlich dazu ist er seit Oktober 2019 auch einer der Geschäftsführer der FRACHTbahn Traktion GmbH. (red)