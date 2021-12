Neues Schiff für AIDA Cruises

Felix Eichhorn, President von AIDA Cruises, erklärte anlässlich der feierlichen Zeremonie: „Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur emissionsneutralen Kreuzfahrt. Mit AIDAcosma und ihrem Schwesterschiff AIDAnova gehören zwei der innovativsten Kreuzfahrtschiffe der Welt zu unserer Flotte in Bezug auf die nachhaltige Kreuzfahrt sowie das ganz besondere Gästeerlebnis und die Produktvielfalt.“

Vielfältige Urlaubserlebnisse

Eines der Highlights ist das Ocean Deck. Dieser neue Bereich erstreckt sich über vier Decks und bietet einen Rundum-Panoramablick aufs Meer. Die weitläufige Sonnenlandschaft lädt tagsüber und abends zum Sonnen und Chillen ein. Für Abkühlung sorgt der große Infinity Pool am Heck des Schiffes.

Große und kleine Gäste kommen an Bord voll auf ihre Kosten – sei es an der Boulder-Wand, auf dem Racer, beim Erklimmen der Seiltürme oder auf dem Balance-Parcours. Der neue Fun Park mit dem großen Indoor-Spielplatz bietet jede Menge Abwechslung.

Im Beach House Restaurant kommen sommerlich-leichte Köstlichkeiten auf den Tisch. Das Spezialitäten-Restaurant Mamma Mia ist ebenfalls neu und bietet hausgemachte Pasta und frische italienische Küche mit Service am Platz. Das Brauhaus erhält einen Außengrill mit herrlichem Meerblick. Dazu punktet AIDAcosma mit den von AIDAnova bekannten Features wie dem Beach Club, dem Theatrium mit einer 360°-Bühne, dem TV-Studio und dem großzügigen Body & Soul Organic Spa. Kulinarisch werden die Gäste in 17 Restaurants und 23 Bars und Cafés verwöhnt.

Erste Kreuzfahrten ab Hamburg

Ab Ende Februar wird Hamburg der erste „Heimathafen“ für AIDAcosma sein. Dort startet am 26. Februar 2022 die erste von insgesamt sechs Metropolen-Reisen. Die 7-tägigen Kreuzfahrten sind bereits buchbar.

Am 9. April 2022 wird die Ausnahmesportlerin Kristina Vogel das neue Schiff in Hamburg feierlich taufen. Gäste der anschließend startenden Taufreise in Richtung Mittelmeer können dieses besondere Event an Bord miterleben. Die zweiwöchige Taufreise inklusive der feierlichen Namensgebung ist ab sofort buchbar und führt wahlweise bis nach Mallorca (bis 23. April 2022) oder Barcelona (bis 22. April 2022).

Vom 23. April bis 15. Oktober 2022 wird AIDAcosma Reisen ab Palma und Barcelona anbieten. Auf der einwöchigen Highlightroute „Mediterrane Schätze“ stehen außerdem Florenz, Rom und Korsika auf dem Programm. Im Herbst nimmt sie Kurs auf ihr sonniges Winterdomizil Dubai. (red)