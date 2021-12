Deutsche Flughäfen rechnen 2022 mit mehr Passagieren & Fracht

Für die deutschen Flughäfen könne es eigentlich nur aufwärts gehen, so die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), die im Vergleich zu diesem Jahr für 2022 einen deutlichen Aufschwung erwartet. Zwar werde die pandemische Situation die Nachfrage noch in den kommenden Wintermonaten einschränken, erklärte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Dienstag laut einer Mitteilung, man sei aber überzeugt, dass die Nachfrage von Privat- und Geschäftsreisenden stark anziehe, sobald die Reisebeschränkungen fallen.

Für 2022 prognostiziert der Verband knapp 180 Mio. Passagiere nach weniger als 80 Mio. im laufenden Jahr. Das Vorkrisen-Niveau von 248 Mio. Fluggästen aus dem Jahr 2019 werde damit um gut 28% verfehlt. Viele Flughäfen seien wegen der Einbrüche in einer existenzgefährdeten Lage, warnte der Verband. Vorkrisenwerte würden voraussichtlich nicht vor 2025 erreicht.

Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei der Luftfracht, die auch wegen der gestörten Abläufe beim Seetransport im laufenden Jahr erneut deutlich zugelegt hat. Bis einschließlich November ist die umgeschlagene Frachtmenge an den deutschen Flughäfen um 18% zum Vorjahr gewachsen. 2022 sollen weitere 5% dazukommen, erwartet der ADV. (APA / red)