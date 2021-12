"Wir sind Reisen" startet Online-Vortragsreihe

Den Start machte bereits am 14. Dezember 2021 Gründungsmitglied Richard Senft für enjoy reisen/Mia Travel & Event GmbH. Er informiert über Dubai, Reisen und Pakete zur Weltausstellung inklusive Infos rund um die EXPO, die noch bis März 2022 läuft.

Am 21. Dezember 2021 stellt dann Angelika Ertl von Oliva Reisen kurz das Unternehmen und aktuelle Produkte aus dem umfangreichen Angebot von Garten-, Wander- und Pilgerreisen, Radreisen und Erlebnisreisen vor. Ein Highlight ist hier die Reise zur Chelsea Flower Show in London, kombiniert mit den schönsten Gärten der Cotswolds.

Uhrzeit & Anmeldung:

Beginn ist jeweils um 10:00 Uhr. Die Dauer ist 45-60min inklusive Frage und Antwort Session. Alle Reisebüros sind herzlichst hierzu eingeladen. Bei Interesse senden Sie bitte ein E-Mail an reisebuero@wirsindreisen.at mit den gewünschten Vorträgen und Sie erhalten zeitnah den Link für die Online-Präsentation zugesendet.

SAVE THE DATE - alle weiteren Termine im Überblick:

11. Jänner 2022: Pinto Africa - Bettina Evans

18. Jänner 2022: Kneissl Touristik - Elisabeth Kneissl-Neumayer

25.Jänner 2022: Fish & Trips - Christine Gstöttner

1. Februar 2022: Fox Tours - Jutta Ochsenhofer

8. Februar 2022: ARR - Rainer Skrovny

15. Februar 2022: Japan Plus Touristik - Silvia Groniewicz

(red)