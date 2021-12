Sunny Cars bietet neuen Pick-up-Service per Smartphone

„Je schneller das Mietauto in Empfang genommen werden kann, umso eher beginnt das Urlaubsvergnügen“, hebt Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars, den Vorteil des neuen Services zur Fahrzeugübernahme hervor. Der neue Service ist zunächst nur für die beiden wichtigsten Sunny Cars-Märkte Balearen und Kanaren buchbar. „Wir führen den Smartphone-Service als Pilotprojekt für die Balearischen und Kanarischen Inseln ein, werden ihn nach einem erfolgreichen Start aber auf zusätzliche Ziele ausweiten“, so Lehmann dazu.

So funktioniert die Übernahme via Smartphone:

Nach der Landung am Flughafen wird am Handy das Roaming aktiviert und der Link zum Mietvertrag kommt direkt per SMS. Nun kann der Mietvertrag einfach auf dem Smartphone unterschrieben werden. Wurden Extras, wie beispielsweise ein GPS, gebucht, erfolgt die Weiterleitung zu einer Zahlungsseite, auf der die Kreditkartendaten eingegeben werden können - andernfalls wird keine Kaution fällig und somit auch keine Kreditkarte benötigt. Als nächste Nachricht erhält der Kunde die Information zum Kennzeichen und zur Parkplatznummer des Fahrzeugs, in dem sich bereits der Wagenschlüssel befindet.

Reisebüro-Mitarbeiter wählen den Smartphone-Service über das Filtermenü in ihrem Buchungssystem aus, das Kürzel für diese Leistung lautet „SP“ (Smartphone-Pick-up).

Noch zu beachten: Um den Service nutzen zu können, ist der Online Check-In bis 48 Stunden vor Anmietung erforderlich. (red)