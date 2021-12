GEO Reisen - Raiffeisen Reisen: Neues Produkt für junge Reisende

Im neuen Folder "Holiday Fun!" von GEO Reisen - Raiffeisen Reisen finden Jugendliche und junge Erwachsene ab sofort eine Vielzahl an hippen Reisen für sich und ihre Freunde. Darunter Party-Urlaube in Spanien, auf Ibiza oder Pag, Surfwochen beispielsweise an Frankreichs wunderschöner Atlantikküste oder aber auch relaxte Tage an Bord eines kleinen Schiffes.

„Ein adäquates Produkt für junge Reisende zu kreieren, stand für uns schon länger im Fokus, uns fehlten bisher jedoch die Vertriebskanäle, um diese – auch für die Zukunft – wichtige Zielgruppe dort abzuholen, wo sie sich aufhält. In den vergangenen Monaten haben wir stark in die Digitalisierung und den Ausbau unserer Social Media-Kanäle investiert und gleichzeitig mit Partnern das neue Produkt ins Leben gerufen", freuen sich die beiden Geschäftsführer Patrik Weitzer und Bernd Knoflach über den jüngsten Zuwachs im Portfolio.

Federführend beim Auf- und Ausbau der neuen Produktlinie war Sabine Steiner, Leitung Groups & Incentives bei Raiffeisen Reisen, die aufgrund ihrer früheren Tätigkeiten unter anderem im Product Management bei Splashline mit dem Thema bereits bestens vertraut ist.

„Wir möchten mit dem 16-seitigen Folder ein kleines Gegengewicht zu den allseits bekannten, großen Events bieten und zeigen, dass eine Maturareise auch anders geht. Unsere Hotels sind sorgfältig ausgewählt, zentral gelegen und immer in Gehdistanz zu Clubs und Partyzonen. Zudem sind wir in Sachen Sicherheit und Reisedurchführung ein verlässlicher Partner – auch für junge Reisende", so Steiner. "Wir beobachten kontinuierlich die aktuelle Lage im jeweiligen Reiseziel und passen gegebenenfalls unsere Konzepte der Situation an. Sollte die Durchführung einer Reise nicht möglich sein, bieten wir unseren Kunden Alternativen an oder erstatten die Zahlung."

Volle Provision für Reisebüros

Die Veranstaltergruppe GEO Reisen – Raiffeisen Reisen setzt im Vertrieb auf die österreichischen Reisebüros. Die garantierte Provision von 12%, die auch im Fall von einem Kundenstorno in voller Höhe ausbezahlt wird, gilt natürlich auch für das neue Jugend- und Maturareisen-Produkt.

Reisebüros, die Interesse an einer fairen Partnerschaft mit GEO Reisen – Raiffeisen Reisen haben, steht Ursula „Mucki“ Wejrowsky (Mail ursula.wejrowsky@geo.at, Tel. 0664 3045753) als Ansprechpartnerin gerne jederzeit zur Verfügung. Für Anfragen und Buchungen stehen Sabine Steiner und ihr Team gerne jederzeit unter groups@raiffeisen-reisen.at, Tel.: 01 313 75-240 zur Verfügung.

HIER geht’s zum neuen Folder. (red)