Abschied von Albrecht von Pflug

Der Grandseigneur der österreichischen Touristik der 1980er-Jahre, Albrecht von Pflug, ist am 30. November im 91. Lebensjahr verstorben. Der gebürtige Danziger arbeitete in den 1960er Jahren als Hoteleinkäufer für die Schweizer Migros-Tochter Hotelplan, bevor er zu Neckermann wechselte, der gerade erst ins Pauschalreisegeschäft eingestiegen war. In Spanien, wo von Pflug jahrelang lebte, kultivierte er auch seine Leidenschaft für das Golfspiel, der er auch nach seiner Übersiedlung nach Wien treu blieb.

Auch als Albrecht von Pflug bereits seinen Ruhestand angetreten hatte, war er stets ein gern gesehener und hoch geschätzter Gast bei zahlreichen – nicht nur - touristischen Veranstaltungen.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Die Trauerfreier findet am 15. Dezember 2021 um 13:00 Uhr am Friedhof Grinzing statt. (red.)