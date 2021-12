Visitflanders: Liesbet Vandebroek verantwortet DACH-Region

Als Direktorin der Märkte in Zentraleuropa, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz, übernahm Liesbet Vandebroek am 1. Oktober zusätzlich die Agenden für Deutschland.

Geboren wurde Liesbet Vandebroek 1970 in Limburg, in Leuven studierte sie Kommunikation und Marketing sowie Sozialwissenschaften. Seit 1993 lebt die gebürtige Flämin in Österreich. Für ihre Heimatregion ist Liesbet bereits seit 26 Jahren „im Dienst“: 1995 kam sie zu Visitflanders und war hier zunächst für Österreich zuständig, anschließend für Zentraleuropa und die Schweiz und nun auch für Deutschland.