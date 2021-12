GTA Touristik präsentiert neue Buchungsmaschine

Lange hat der österreichische Flusskreuzfahrten und Rundreisen Veranstalter GTA Touristik an der neuen Buchungsmaschine gebastelt, doch wie sagt man so schön: „Gut Ding braucht Weile“. Ab sofort ist sie allerdings online, die IBE. Damit können Reisebüromitarbeiter noch flexibler arbeiten und die gewünschte Kabine oder das gewünschte Zimmer der Kunden samt Zusatzpaketen, verschiedenen Flügen und sonstigen Leistungen wie dem Corona Flex Bonus - wann immer es ihnen zeitlich am besten passt - online einbuchen. Und das rund um die Uhr.

Der Buchungsprozess ist dabei in fünf einfachen und unkomplizierten Schritten aufgebaut.

Neues Passwort für mehr Sicherheit

Um mehr Sicherheit der Agenturprofile zu gewährleisten, führt der Veranstalter zeitgleich eine neue Passwortvergabe ein. Nach der Anmeldung auf der Website rechts oben beim Maxerl mit den gewohnten Login Daten wird man gebeten, ein neues, selbstgewähltes Passwort ohne Einschränkungen zu wählen. Das gewählte Passwort gilt pro Filiale/Agenturnummer, muss also an Kolleg/innen weitergegeben werden. Es können jedoch mehrere angemeldete User gleichzeitig auf der Agenturnummer arbeiten. An einer Expedienten-Lösung wird bereits mit Hochdruck gearbeitet.

Der Veranstalter verbessert die IBE laufend und möchte den Reisebüropartnern die Arbeit damit so einfach wie möglich gestalten. Für konstruktives Feedback und falls etwas nicht richtig klappen sollte, bittet das Team von GTA Touristik um einen kurzen Anruf unter 01/729 66 66 oder ein kurzes Mail an office@gta.at.

Eine ausführliche Buchungsanleitung zur IBE finden Sie hier. (red)