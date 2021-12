Aldiana: Sommerkatalog und neue Konzepte

#Freedomofchoice lautet ab Sommer 2022 das Motto im Aldiana Club Costa del Sol. Der Club in Andalusien, dessen Fokus auf der Zielgruppe der Erwachsenen liegt, hat sein „Adults friendly“-Konzept weiter ausgebaut und stellt die Verpflegung von All-inclusive auf Vollpension Plus um. „Wir investieren stark in den Club und seine Produkte sowie Services. Das Angebot an der Costa del Sol wird noch hochwertiger und individueller“, erklärt Stefanie Brandes, Geschäftsführerin der Aldiana GmbH.

Von neuen Chill-out-Zonen über Pop-up-Bars bis hin zum Sundowner mit Flip-Flop-Food werden überall im Club neue Relax-Areas mit einem entsprechenden Entertainment-Angebot geschaffen, in denen sich Gäste so entspannen könnten, wie sie es sich gerade wünschen – ob lässig barfuß am Strand oder in schicker Robe beim Candlelight-Dinner.

„Die Gäste des Aldiana Club Costa del Sol legen viel Wert auf ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt und möchten sich im Urlaub auch etwas Besonderes gönnen“, so Brandes. Anders als bei Familien, für die All-inclusive aufgrund der Kostensicherheit ein wichtiges Argument sei, spiele diese Verpflegungsform für Erwachsene, die in der Regel viel bewusster konsumieren, keine entscheidende Rolle.

Events für Gourmets und Sportler

Aldianas absolutes Spitzenevent im Bereich Kulinarik, der GourmetGipfel, feiert im kommenden Jahr seinen 20. Geburtstag. Der Klassiker, bei dem sich herausragende Köche wie Jörg Sackmann, Wolfgang Becker, Tom Heinzle, Hubertus Tzschirner und Kolja Kleeberg treffen und die Gäste mit ihren kulinarischen Kreationen verzaubern, findet 2022 vom 20. bis 25. Juni wieder im Aldiana Club Costa del Sol statt.

An der Sonnenküste wird es auch zu einer Neuauflage der „get stronger! week“ kommen. Vom 3. bis 10. September 2022 bietet sich Aldiana-Gästen die Chance, bekannte Sportstars wie Detlef D. Soost, Patrick Owomoyela oder Joachim Llambi persönlich kennenzulernen und sich von ihnen trainieren zu lassen.

Ein Muss für jeden Sportfan ist der „Sporthilfe Club der Besten“, der von der Deutschen Sporthilfe veranstaltet wird. Bei dem einzigartigen Event können Gäste des Clubreiseveranstalters auf Tuchfüllung mit den besten Sportlern Deutschlands gehen. In Workshops lernen sie von den Besten der Besten, bei täglichen Challenges treten sie gegen die SportlerInnen an und bei Turnieren kämpfen sie Seite an Seite mit OlympiasiegerInnen und WeltmeisterInnen um den Sieg. Der „Sporthilfe Club der Besten“ geht vom 24. September bis 1. Oktober 2022 im Aldiana Club Calabria über die Bühne.

Neue Angebote im Sommer 2022

Abenteuer auf Wellen mit einer Extraportion Spaß, Action und Unterhaltung verspricht das neue „All on Sea Festival“ von 9. bis 14. Oktober 2022 im Aldiana Club Djerba Atlantide. Gäste dürfen sich auf „Water Sport at it’s best“ freuen: Kitesurfen, Windsurfen, Segeln, Schwimmen und Tauchen; dazu noch spannende Regatten und Challenges garniert mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Mit dabei ist unter anderem Linus Erdmann, 7-facher Deutscher Meister im Freestyle Kiten.

Ebenfalls neu im Eventkalender ist die Austrian Biker Week, die vom 19. bis 26. Juni 2022 durch Österreich führt. Während der begleiteten Motorrad-Tour machen die Teilnehmer Station in den drei Bergclubs von Aldiana. Wer lieber auf vier Rädern und „oben ohne“ unterwegs ist, wird bei der neuen Cabrio Genuss-Tour voll auf seine Kosten kommen. Die Fahrten, die von Clubchef Oliver Müller begleitet werden und über die schönsten Hochalpenstraßen und Pässe der Region führen, werden im Aldiana Club Hochkönig in den Sommermonaten zu verschiedenen Terminen angeboten.

Gäste, die Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance legen, haben im kommenden Jahr noch mehr Auswahl, um ihren Arbeitsalltag in einen Aldiana Club zu verlegen. Das erweiterte Angebot an ClubOffice-Zimmern sorgt für die Balance von Arbeit und Verwöhnprogramm und ist sowohl für die spanischen Aldiana Clubs Costa del Sol und Fuerteventura, als auch für die Österreich-Clubs am Hochkönig, in Bad Mitterndorf und in Ampflwang buchbar. Im Aldiana Club Andaulsien und im Aldiana Club Djreba Atlantide kann die Büro-Ausstattung vorab direkt im Club reserviert werden.