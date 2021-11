FTI startet "Travel Tuesdays"

„Unsere Aktion mit den Happy Days Gutscheinen kam sowohl im Reisebüro als auch bei den Kunden sehr gut an, deshalb haben wir uns überlegt, nach einem Black Friday und einem Cyber Monday nun die in den USA bewährte Travel Tuesday-Tradition auch bei uns einzuläuten“, so Doris Oberkanins, Chief Marketing Officer (CMO) bei FTI.

Heute, am 30. November sowie am 14. Dezember 2021 erhalten Gäste, die ihren Winterlaub buchen, ab einem Reisepreis von 1.500 EUR einen Reisegutschein über 100 EUR. Abwechselnd dazu bietet der Reiseveranstalter Kunden am 7. und 21. Dezember 2021 Reisen zum Aktionspreis. Angebote wird es dabei für Trips auf die Kanaren, nach Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate oder den Indischen Ozean geben.

Oberkanins rät Kunden trotz Zusatzkosten auch dabei zum Flex-Tarif: "Auch wenn Sparen im Vordergrund steht, sollte hier der FLEXPLUS-Tarif dazugebucht werden. Dazu entscheiden sich unsere Gäste aktuell bei fast jeder zweiten Reise. Damit sichern sich Urlauber die Möglichkeit, unabhängig der jeweiligen Beweggründe bis 15 Tage vor Reisestart kostenfrei zu stornieren oder umbuchen zu können."

Gültig ist der FLEXPLUS-Tarif für Reisen im Zeitraum ab sofort bis 31. Oktober 2022. Die Zubuchungskosten für den Einstiegspreis liegen bei 45 EUR.

Details & Bedingungen zur Aktion



Die Aktion "Travel Tuesday" gilt für die Veranstalter FTI sowie XFTI und über die Reisearten Pauschal, Datamixx und Nur-Hotel (Pauschal). Gereist werden kann in jegliche Destination außer in Fernstrecken- und Eigenanreise-Ziele, der Reisezeitraum muss allerdings zwischen dem 30. November und dem 30. April 2022 liegen. Ob der Gutschein anwendbar ist, kann das Reisebüro ganz einfach über eine neue Leistungszeile mit der Anforderung „T“ und Leistung „HAPPY100“ prüfen.

Weitere Details zu den Bedingungen finden Expedienten auf der FTI GROUP Serviceseite www.ftigroup-service.at (red)