TUI Friday Sale: Bis zu 333 Euro sparen

Der Aktionscode BLACK333 ist auf TUI Pauschalreisen und Hotel-Only-Buchungen anwendbar und gilt für ausgewählte Hotels ab einem Mindestaufenthalt von drei Nächten. Die Buchungsaktion läuft vom 26. bis 29. November und ist gültig für Reisen im Zeitraum vom 26. November 2021 bis 30. Juni 2022.

Kanaren, Ägypten oder Mexiko

Auch kurzfristige Urlaubreisen ins Ausland sind aktuell trotz des Lockdowns möglich. Neben den Kanaren und Ägypten werden die beliebten Ferndestinationen Cancún und Malediven verstärkt nachgefragt. Teil des TUI Friday Sales sind um die 600 Hotels auf der Mittel- und Fernstrecke, zum Beispiel in Griechenland, Spanien, Zypern, in Mexiko oder auf den Malediven, aber auch in Eigenanreisezielen wie Österreich, Deutschland oder Kroatien.

Ausgewählte Hotels

Vom Familienurlaub bis zur Pärchen-Auszeit Beim TUI Friday-Sale sind sowohl Familienhotels als auch Unterkünfte für Paare oder Einzelreisende in den beliebtesten Urlaubsdestinationen buchbar. Im TUI KIDS CLUB Taurito Princess auf Gran Canaria ist für Spaß für die ganze Familie gesorgt. Neben einem vielfältigen Kulinarikangebot für Groß und Klein bietet das 4-Sterne-Hotel ein buntes Programm für die kleinen Gäste mit deutschsprachiger Kinderbetreuung. Besonders attraktiv für jene, die Sandstrand, Palmen und Tauchgänge bevorzugen, ist der ROBINSON Maldives. Das 5-Sterne-Resort auf den Malediven bietet neben Wellness, Sport, Kulinarik auch einmaliges Entertainment für ihre Gäste. Erholungssuchende finden hier ihr Paradies und können sich bei Tauch- und Schnorchelausflügen von der Unterwasserwelt begeistern lassen. Eine beliebte Adults-only Anlage auf Kreta ist der TUI MAGIC LIFE Candia Maris. Hier erwarten die Gäste ein All Inclusive-Konzept mit geführten Mountainbike-Touren, einem vielfältiges Fitness & Action-Angebot und vieles mehr.

Sicher und flexibel in den Urlaub

Mit dem TUI Flex Tarif bleiben Frühbucher:innen genauso flexibel in der Urlaubsplanung wie Kurzentschlossene. Einmal hinzugebucht, können Urlauber:innen ihre Reise bis einschließlich 15 bzw. 29 Tage vor Anreise ohne Angabe von Gründen umbuchen oder stornieren. So steht einem entspannten und sorgenfreien Urlaub nichts im Wege. Details unter: www.tui.at/flex-tarif. Unser Corona Service-Versprechen TUI PROTECT ist zusätzlich bereits im Reisepreis inkludiert und gilt für alle Gäste, die zwischen 1. November 2021 und 31. Oktober 2022 in den Urlaub reisen. Sowohl für Neubuchungen, als auch für Gäste, die ihren Urlaub für diesen Zeitraum bereits gebucht haben, gelten die TUI PROTECT Vorteile vor und während der Reise. Details unter: www.tui.at/tui-protect.