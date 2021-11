Rundfahrten durch die Lichterwelt des Münchner Flughafens

Bei stimmungsvoller, nächtlicher Atmosphäre erleben Besucher im Rahmen der geführten Bustouren das Lichtermeer auf den Vorfeldern und entlang der Rollwege. Die blinkenden Scheinwerfer der großen Flugzeuge, die hell erleuchteten Terminalgebäude und die in blau, gelb, grün, orange und rot leuchtende Unterflurbefeuerung für die Lotsung der Jets auf den Flugbetriebsflächen vermitteln einen eindrucksvollen Einblick in die Lichterwelt des Münchner Flughafens.

Details zu den Lichterfahrten

An den vier Adventswochenenden finden jeweils von Freitag bis Sonntag zwei einstündige Fahrten um 17:00 und 18:00 Uhr statt. An einer Tour können maximal bis zu 25 Besucher teilnehmen. Dabei gilt die 2G-Regel. Die Rundfahrten starten und enden am Besucherpark des Münchner Airports. Die Tour kostet 9 EUR für Erwachsene. Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren zahlen einen ermäßigten Preis von 6 EUR. Für Kinder unter fünf Jahren ist die Tour kostenlos.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter: www.munich-airport.de/lichterfahrten