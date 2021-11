alltours zahlt Zusatzprovisionen frühzeitig aus

Zur Unterstützung seiner Reisebüropartner in diesem erneut turbulenten Geschäftsjahr 2020/21 hat alltours den Corona-Aktionsbonus bereits am 4. November überwiesen. Am 19. November folgten dann schon die übrigen zusätzlichen Ausschüttungen für die Umsatzstaffel, den allsun Bonus und die Versicherungsstaffel.

„In der für viele Reisebüros wirtschaftlich angespannten Lage, ist die frühe Auszahlung der Gelder zu begrüßen. Dabei setzen wir ein Zeichen mit den vorzeitigen Zahlungen und bedanken uns gleichzeitig beim Vertrieb“, betont Dr. Georg Welbers, alltours Geschäftsführer Marketing/Vertrieb.

Provisionsmodell erweist sich als krisenfest

Neben der erhöhten Staffelprovision gibt es hinzukommende Zahlungen wie für den Corona-Aktionsbonus (1% extra für verschiedene Buchungszeiträume), die allsun Buchungen (bis zu 0,5% obendrein für die alltours eigenen allsun Hotels) sowie für die Versicherungsstaffel. Von den Extra-Zahlungen profitieren fast alle alltours Agenturen.

Die Grundprovision in Höhe von 10% ab der 1. Buchung gilt auch für das neue Geschäftsjahr 2021/22. Mit den verbesserten Umsatzstaffeln und dem allsun Bonus sowie den Versicherungsprovisionen bis zu 38,75% in der Spitze hat alltours auch für das neue Geschäftsjahr gute Rahmenbedingungen für die Bonuszahlungen 2021/22 gesetzt. (red)