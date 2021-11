Celebrity Cruises: Baubeginn der Celebrity Ascent

soll bereits Anfang 2023 in See stechen.

Gestern fand der Stahlschnitt des jüngsten Bauvorhabens von Celebrity Cruises in der Werft Chantiers de l’Atlantique im französischen Saint-Nazaire statt. Gleichzeitig wurde auch der Name des neuen Schiffes bekannt gegeben: Celebrity Ascent. Sie soll Anfang 2023 in Dienst gestellt werden und wird nach der Edge, der Apex und der Beyond das vierte Schiff der Edge-Klasse von Celebrity Cruises sein.

„Der Name des neuen Schiffes (Ascent = Aufstieg) ist sehr passend, weil sich die Kreuzfahrt-Branche gerade zu erholen beginnt. Aber auch, da Celebrity Cruises die Branche als New-Luxury-Marke anführt“, so Richard Fain, Chairman und CEO der Royal Caribbean Group, die Muttergesellschaft von Celebrity Cruises, und fügt noch an: „Celebrity Ascent wird die Branche zu neuen Höhen führen, da dieses Schiff den Gästen ganz neue Erfahrungen und Erlebnisse an Bord bieten wird.“

Weiterer Meilenstein 2021

Die Zeremonie, bei der das erste Stahlstück feierlich geschnitten wurde, markiere das nächste Kapitel in einem ereignisreichen Jahr für Celebrity Cruises. „Dies ist ein bedeutsames Ereignis und ein neuer Meilenstein in der langen Erfolgsgeschichte, die wir mit Celebrity Cruises und der Royal Caribbean Group haben“, sagt Laurent Castaing, General Manager der Werft Chantiers de l'Atlantique und fügt hinzu: „Celebrity war an vorderster Front dabei, die Branche auf mehreren Ebenen voranzutreiben, und es ist ein Privileg, mit ihnen zusammenzuarbeiten und mitzuwirken, wenn wir die Celebrity Ascent zum Leben erwecken.“

Am 26. Juni dieses Jahres war die Celebrity Edge das erste Schiff, das nach der Pandemie-Pause von einem US-Hafen ablegte. Offiziell wurde das zweite Schiff der Edge-Serie, die Celebrity Apex, am 19. Juni dieses Jahres in Dienst gestellt – die Jungfernfahrt erfolgte ab Athen.

Außerdem wurden im Laufe des Jahres weitere Details zum dritten Schiff der Edge-Serie vorgestellt: Die Celebrity Beyond wird von Ende April 2022 an in See stechen.

