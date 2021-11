BCD Travel führt Sicherheits-App BCD Alert ein

Die mobile App BCD Alert wurde speziell für Travel und Security Manager entwickelt, um Risiken aus der Ferne monitoren und darauf reagieren zu können. Sie bietet Reisenden unterwegs und rund um die Uhr Schutz vor Risiken und Zwischenfällen. BCD Alert trackt Alarm-, Warn- und Notfallmeldungen anhand der Buchungen von Reisenden. Die App sendet Alerts per Push-Benachrichtigung auf den Startbildschirm des Mobilgeräts und zeigt eine Liste der betroffenen Reisenden.

Schnelle Kontaktmöglichkeiten zu den Reisenden

Travel und Security Manager können diese direkt über die App per SMS, E-Mail oder Click-to-Call kontaktieren. Firmen, bei denen Notfallfunktionen in der Reise-App TripSource® von BCD aktiviert sind, haben außerdem den Vorteil sehen zu können, welche Reisenden bereits zurückgemeldet haben, dass sie in Sicherheit sind. Das versetzt Manager in die Lage, sich auf die Gruppe der noch verbleibenden Reisenden zu konzentrieren.

Information in Echtzeit

„BCD Alert ist ein Beispiel für unsere übergreifende Strategie. Wir liefern Travel Managern auf der Grundlage bestimmter Schwellenwerte und Kriterien gezielte Einblicke und Informationen“, so Woody Tatum, Vice President of Travel Data and Insight bei BCD. „Proaktive Alerts in Echtzeit – egal ob in Zusammenhang mit Sicherheitsaspekten, Supplier-Engpässen oder Ausgabenlimits - dienen als virtueller Impuls, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.“

BCD Alert ist weltweit für BCD-Kunden mit einem DecisionSource-Login per App Store und Google Play verfügbar. (red)