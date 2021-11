TUI: Winterziele auf einem Blick

Die Urlaubsideen sollen im Beratungsgespräch als Orientierung im Destinations-Dschungel dienen: Tropisches Flair und Strandtage unter Palmen in Mexiko, auf Mauritius, den Seychellen oder auf den Malediven? Tipps für Pistenvergnügen im Skiurlaub oder Wellnessreisen? Aktivurlaub auf den Kanaren oder Tauchen in Ägypten? Oder doch auf Entdeckungsreise nach New York? Diese Überlegungen sollen durch die Gestaltung mit den TUI-Reisetipps leichter gemacht werden, so der Veranstalter.

Der Versand der TUI Winterbroschüre an alle österreichischen Reisebüros mit TUI Agenturvertrag startet Anfang nächster Woche. (red)