Neue family-Reisen von Studiosus

Das Kolosseum, den Petersdom, imposante Plätze, große Parks und eine berühmte Treppe erkunden die großen und kleinen UrlauberInnen auf der fünftägigen Familienreise „Rom – Cäsar, Päpste, Gladiatoren“. Der Studiosus-ReiseleiterIn lenkt sie durch das Straßen- und Gassengewirr und weiß, was Kinder lieben: leckeres Gelato - und spannende Geschichten von den „alten Römern“ und den Päpsten. Auf dem Programm stehen auch eine Brunnen-Rallye durch die Altstadt und ein Ausflug ans Meer nach Ostia. Die Reise ist inklusive Flug, Ausflügen, Übernachtung im zentralen 4-Sterne-Hotel, Halbpension und Studiosus-Reiseleitung ab 825 EUR pro Kind und ab 1.329 EUR pro Erwachsenem buchbar.

Island – im Land der Wikinger

Die neuntägige Familienreise „Island – Im Land der Wikinger“ steckt voller spektakulärer Naturerlebnisse. Per Jeep geht es zu Vulkanen und Gletschern, auf Wunsch mit dem Boot zu Walen und Delfinen und zu Fuß zu Wasserfällen, Schluchten und heißen Flüssen. Die Studiosus-ReiseleiterIn zeigt ihren kleinen und großen Gästen Reykjavik mit einer spannenden Stadt-Rallye und wandert mit ihnen zu einem Gletscher. Inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in 4-Sterne-Hotels mit Frühstück, mehreren Mittag- und Abendessen, Bahnanreise in der 1. Klasse zum/vom Abflugsort sowie Studiosus-Reiseleitung ab 2.317 EUR pro Kind und ab 3.079 EUR pro Erwachsenem buchbar.

Weitere family-Reisen führen nach nach London, auf den Peloponnes sowie den Golf von Neapel und ins Cilento. Durch CO2-Kompensation aller Flüge, Bus- und Bahnfahrten sind alle family-Reisen klimaschonend. (red)