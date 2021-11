Dertour: Zusatzprovision für Reisen in die USA und nach Kanada

Auch für die Gäste gebe es ein deutliches „Mehr“: Dertour präsentiere in diesem Winter das größte jemals dagewesene Hotelportfolio und habe Busreisen mit deutschsprachiger Reiseleitung in allen wichtigen Segmenten in den Kategorien Standard, Wohlfühlgruppen (bis 25 Personen) sowie Kleingruppen (bis 12 Personen) im Programm. Die Selbstfahrertouren seien um den Tourplaner erweitert worden, das Campertool erleichtere die Beratung für Reisen mit dem Campmobil.

Für die Beratung in den Reisebüros stehe das Dertour-Expedientenportal mit allen aktuell verfügbaren Angeboten und Codierungen, der Tourplaner (Aktion KW Anf R) und die Verkaufssysteme ab sofort zur Verfügung, so der Veranstalter in einer Aussendung.

Die Eckdaten zur Aktion