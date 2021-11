USA: 200% Anstieg bei Geschäftsreisen

Im Vergleich zu den zwei Wochen zuvor sind die Flugbuchungen um 200 Prozent gestiegen. 80 Prozent davon entfallen auf Unternehmen mit europäischem Hauptsitz in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Die übrigen 20 Prozent entfallen auf weltweit tätige Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, die europäische Mitarbeiter einfliegen.

Gewappnet für weiteren Aufschwung

Die meisten Buchungen entfallen derzeit auf New York mit 30 Prozent der Flüge, gefolgt von San Francisco, Boston, Los Angeles und Miami. Auf diese entfallen jeweils etwa 6-8 Prozent. In den USA dominieren nach wie vor die Inlandsreisen mit etwa 80-85 Prozent. Die positiven Nachrichten über den US-Verkehr könnten für TravelPerk nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen. Das Unternehmen hat kürzlich ein neues Büro in Miami eröffnet. Zusammen mit Chicago verfügt TravelPerk nun über zwei Büros in den Vereinigten Staaten.